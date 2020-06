Monteriggioni: al via i centri estivi per bambini fino a 11 anni

Centri estivi al via a Monteriggioni, con attività in programma fino a settembre per bambini da 0 a 3 anni e da 3 a 11 anni organizzate nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. Per entrambe le fasce di età, sono previsti contributi stanziati dal Comune di Monteriggioni per abbattere le tariffe, contando su fondi propri e su risorse del Miur e della Regione Toscana. E’ prevista, inoltre, una riduzione del 25 per cento sulla quota di partecipazione per famiglie con ISEE non superiore a 36 mila euro che abbiano iscritto più bambini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, nella stessa settimana ai centri estivi organizzati in convenzione con il Comune.

Le attività per bambini da 0 a 3 anni sono in programma dal 29 giugno al 7 agosto all’asilo nido di Castellina Scalo e sono organizzate dalla Cooperativa Zelig Sociale. Il centro estivo sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14. Per informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo istruzione@comune.monteriggioni.si.it.

I bambini da 3 a 11 anni, invece, potranno scegliere fra le diverse attività proposte da associazioni locali con attività previste con tempo breve, mattina o pomeriggio, e con tempo lungo, sia mattina che pomeriggio. Da giugno a settembre, il Centro Musicale Soundy ospiterà “Musica Insieme 2020” (per informazioni 347-2253123, 0577.309046, info@soundy.it), mentre alla Ludoteca Sbirulino è in corso il Campus Sbirulino 2020 fino al 15 settembre (per informazioni 334-8362597, contattaci@libero.it). L’associazione Verde Acqua accoglierà bambini da 6 a 11 anni al Podere Il Santo, in via Cassia Nord 132, dal 22 giugno al 10 luglio e dal 31 agosto al 7 settembre (per informazioni 334-3357568). Dal 29 giugno al 21 agosto i plessi scolastici di San Martino e Castellina Scalo ospiteranno “L’estate al centro” organizzata dalla Cooperativa Zelig Sociale (per informazioni centrieservizizeligsociale@gmail.com), mentre dal 13 al 31 luglio i bambini da 6 a 11 anni potranno partecipare a “E-state al Podere il Santo” al Podere Il Santo (per informazioni 333-6897468 e info@camaleonde.it).

Pubblicato il 23 giugno 2020