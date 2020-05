Monteriggioni: giovedì 28 maggio consiglio comunale in videoconferenza

E’ convocata per domani, giovedì 28 maggio, alle ore 14.30, la prossima seduta del consiglio comunale di Monteriggioni, che si svolgerà ancora una volta in videoconferenza. I consiglieri saranno chiamati a discutere e votare temi quali variazioni urgenti al bilancio di previsione 2020 per attuare misure straordinarie a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19; modifiche al piano delle valorizzazioni e delle dismissioni degli immobili di proprietà comunale; integrazioni agli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2020; l’individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili ai fini istituzionali e il regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi istituzionali in modalità telematica.

Fra i punti all’ordine del giorno figurano anche tre mozioni presentate dal gruppo consiliare “Per Monteriggioni – Raffaella Senesi Sindaco” sulle misure urgenti e straordinarie per la ripresa nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid-19; sul bonus per l’acquisto di biciclette elettriche e monopattini elettrici proposto dal Governo e sull’ecotassa della Regione Toscana per il conferimento dei rifiuti indifferenziati.

Potrebbe interessarti anche: Le Frecce Tricolore salutano Firenze e la Toscana

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 27 maggio 2020