Monteriggioni: musica, cinema e animazione sotto le stelle

Nuovi appuntamenti con il cartellone estivo sotto le stelle a Monteriggioni, che animerà per tutta la settimana il Castello e alcune frazioni. Si parte domani, martedì 21 luglio, alle ore 21.30, in Piazza Roma, Monteriggioni castello, con lo spettacolo, a ingresso libero, dal titolo "Popolar…issimamente - canzoni popolari a iosa". Una serata tutta al femminile con stornelli, serenate, rispetti canzoni popolari toscane di ieri e di oggi con la chitarra e la voce di Lisetta Luchini e il mandolino di Marta Marini. Mercoledì 22 luglio la stessa piazza ospiterà un grande classico della narrativa per ragazzi, Moby Dick, protagonista del monologo scritto da Francesco Niccolini, interpretato da Luigi D'Elia e tappa della rassegna "Ma che bel Castello…" promossa con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Giovedì 23 luglio torna anche il cinema sotto le stelle, con appuntamento a Badesse per la proiezione di Quo Vado?, con Checco Zalone, allestita nel parcheggio del campo sportivo. Venerdì 24 luglio, il cartellone tornerà nel Castello con Like, spettacolo nato dalla penna di Francesco Niccolini, storico autore di Marco Paolini, e di Stefano Santomauro, attore comico livornese, inserito nella rassegna "Tutti Fuori!" organizzata insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, con inizio alle ore 21.30, e si svolgeranno nel rispetto delle misure anti Covid-19.

Informazioni. Il cartellone estivo di Monteriggioni andrà avanti fino a settembre ed è promosso da Comune, Monteriggioni A.D.1213, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Lo Stanzone delle Apparizioni e gli Amici del Castello, mentre la rassegna cinematografica itinerante, "Cinema sotto il Castello", è ideata e promossa dall'associazione MenteGlocale e toccherà il Castello e le frazioni di Monteriggioni. Per informazioni, è possibile visitare il sito www.monteriggioniturismo.it e contattare l'Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 e all'indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it.

Pubblicato il 20 luglio 2020