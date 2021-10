Monteriggioni partecipa al Festival dei luoghi medievali

A seguire piazza del Duomo si è trasformata in un villaggio medievale con giochi, accampamenti e spettacoli rievocativi. Un evento unico che ha ospitato al suo interno circa 30 gruppi storici provenienti da tutta Italia, mentre i bar presenti nella piazza centrale sono diventati delle taverne, con personale vestito in abiti d’epoca. Per due giorni grandi e piccini hanno preso parte a laboratori di pittura e araldica su scudi, prove di tiro con l’arco, addestramento con la spada e armi in asta, e molto altro. Nella giornata di sabato di fronte al Battistero di San Giovanni in corte è stato allestito un banchetto medievale, organizzato in collaborazione con i ristoratori di piazza del Duomo, al quale hanno partecipato i rappresentanti di Monteriggioni.

