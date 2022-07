Monteriggioni spettacoli: finita una settimana di alto tenore ne arriva un'altra altrettanto di qualità

La programmazione del cartellone estivo di Monteriggioni, che sta riscuotendo un ottimo successo, giunge questa settimana al suo giro di boa e lo fa proseguendo ancora con spettacoli di genere composito. Le scelte fatte dal Comune di Monteriggioni, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, Monteriggioni AD 1213, Associazione Amici del Castello di Monteriggioni e Associazione La Scintilla, sono sinora state premiate dal favore del pubblico nonostante il grande caldo imperversante.

Gli appuntamenti tra il 26 e il 31 luglio saranno ben sette.

Si inizia martedì 26 Luglio, con due eventi. Al Castello di Monteriggioni, Piazza 1 Maggio a partire dalle ore 19, “KlubArt - NicKart”, serata di atmosfere musicali con Oliviero Vivarelli che vede la sua consolle da DJ accompagnata da un allestimento scenografico di qualità e personalizzato; cioè delle opere in vetro-resina di forte impatto visivo che raffigurano nella maggior parte dei casi animali; una vera e propria “contaminazione” tra antico (il castello) e il contemporaneo (l’allestimento proposto) che costituisce una significativa occasione per mostrare e fare percepire Monteriggioni anche in modo diverso.

Nello stesso giorno, alle 21.15, nella frazione di Uopini presso il giardino dei donatori di sangue, si terrà lo spettacolo per famiglie “Giovannino Senza Paura” della straordinaria Compagnia Pupi Di Stac, che offre recitazione dal vivo, dialogo con il pubblico, musiche e canzoncine di scena; il tutto condito da ironia. Protagoniste sono le marionette senza fili, durata di circa 60 minuti e in due atti; il dialogo con il pubblico e il ritmo teatrale assai serrato sono alla base della vivacità e dell’imprevedibilità della narrazione: tutti, dai bimbi più piccoli agli adulti, assistono incantati e partecipi dall’inizio della vicenda fino all’immancabile lieto fine.

Mercoledì 27 luglio, ore 21.15, Castello in Piazza Dante Alighieri, grande rock con “Il sacro Triangolo”, racconto delle vite incrociate di Iggy Pop, Lou Reed e David Bowie accompagnato dall’esecuzione delle loro canzoni più potenti. Sul palco grandi artisti come Marco Rovelli insignito al Mei 2009 col premio Fuori dal controllo; poi Tutto inizia sempre, 2015, candidato al premio Tenco, Bella una serpe con le spoglie d’oro (Squilibri 2018) finalista al premio Tenco, e Portami al confine (Squilibri 2020). Ha collaborato col Nuovo Canzoniere Internazionale. Ma anche come Dome La Muerte leggendario chitarrista della scena punk italiana, fondatore di gruppi di punta (per esempio i CCM - Cheetah Chrome Motherfucker - unica band italiana prodotta da Jello Biafra) poliedrico musicista che ha peraltro aperto i tour italiani dei Clash, di Nick Cave and the Bad Seeds, dei Johnny Thunder' Heartbreakers, dei Fuzztones, di Iggy Pop divenendo lui stesso un’icona del rock’n’roll italiano; h composto e suonato in colonne sonore per spettacoli teatrali e film tra i quali “Nirvana" di Gabriele Salvatores.

Giovedì 28 luglio, ore 21.15, Castello in Piazza Dante Alighieri, la grande prosa, con “La commedia più antica del mondo. Discorso su Gli Acarnesi di Aristofane” de I Sacchi di Sabbia (pluripremiata compagni tosco-napoletana) con la collaborazione di Francesco Morosi. Imperdibile, Gli Acarnesi di Aristofane è la più antica commedia del mondo, oggi non è più in repertorio, nessuno la mette più in scena, ma il suo dispositivo comico, ripulito dai cascami del tempo, è ancora esplosivo. Con un ghigno rabbioso e idealista, Aristofane costruisce un nuovo mondo: un mondo libero da ingiustizie e ipocrisie, dove non esistono la povertà e la guerra - insomma un'utopia, innescata dalla miccia formidabile dell’eroismo comico, capace di stravolgere, inventare e dominare.

Venerdì 29 luglio, ore 21.15, Castello in Piazza Dante Alighieri, il grande fumetto torna a Monteriggioni per festeggiare il 60imo compleanno di Spiderman, unico appuntamento italiano in parallelo ad altre iniziative mondiali. 60 anni fa, agosto 1962, usciva infatti il primo numero di Spider-Man e verrà festeggiato con uno strepitoso dialogo corredato da immagini e tanto altro, con uno dei più grandi disegnatori Marvel in attività, Giuseppe Camuncoli, e con Alino di Napoli Comicon. Non mancheranno alcuni suoi super-amici che verranno a fare gli auguri... e al termine sessione di disegni autografati.

Sabato 30 luglio, Castello, Piazza Dante Alighieri, a partire dalle 18, “Dancing at Lùnasa”, la notte irlandese di Monteriggioni organizzata dai grandi Willos’; una giornata ricca di eventi, in compagnia di ballerini, cornamuse , un buon vino e delle sorpresa al culmine della quale (ore 21,30) si terrà il concerto conclusivo dei Willos’ che presenteranno anche il loro ultimo disco: FromNowOn. Atmosfere suggestive, danza e musica celtica che ha sempre avuto successo in questa ormai duratura collaborazione con la band composta da Stephanie Martin, Fiona King, Lorenzo Del Grande, Luca Mercurio, Giulio Putti e il maestro Massimo Giuntini.

La settimana si chiuderà domenica 31 luglio, Castello, Piazza Dante Alighieri, con un protagonista di eccezione; il grandissimo Andrea Pennacchi, tra i migliori attori italiani, con musiche dal vivo di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato, si esibirà nel suo “Pojana e i suoi fratelli”: Franco Ford detto il Pojana , con tutti i suoi fratelli a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio. Da provinciali buoni, gran lavoratori, un po’ mona, che per miseria migravano a Roma a fare le servette o i carabinieri (cliché di molti film in bianco e nero), a avidi padroncini, così, di colpo, con l’ignoranza a fare da denominatore comune agli stereotipi. Di recente la banda di Propaganda Live ha voluto Pennacchi, con straordinario successo, sul suo palco e lui si è rivelato appieno per quel che è: un demone, piccolo, non privo di saggezza, che usa la verità per i suoi fini e trova divertenti cose che non lo sono, e che è dentro ognuno di noi. Il personaggio nasce dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva.

Info e prenotazioni: +39 0577 304834 - info@monteriggioniturismo.it

Pubblicato il 25 luglio 2022