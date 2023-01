Montespertoli, Il Comune cerca un tirocinante: ecco come fare domanda

Il Comune di Montespertoli è alla ricerca di un diplomato per un tirocinio non curricolare che inizierà nel mese di marzo per la durata di 6 mesi e si svolgerà presso il Servizio Servizi alla Persona. Le domande possono essere presentate entro mercoledì 8 febbraio. Il tirocinante dovrà avere un'età compresa tra i 18 e i 29 anni ed essere in possesso del diploma di maturità.

Il tirocinio consente ai giovani di effettuare un’esperienza formativa all’interno degli uffici dell’Ente, comprendendone i meccanismi e il funzionamento.

“Il tirocinio formativo rappresenta un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro utile per orientare le scelte professionali dei nostri giovani. Questo è il terzo bando che Il nostro Comune pubblica e siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti perché, i due giovani tirocinanti che hanno partecipato ai precedenti bandi, hanno trovato una collocazione lavorativa proprio grazie al percorso fatto all'interno dei nostri uffici. L'intenzione dell'Amministrazione è quella di continuare ad investire in questi progetti perché, nell'ambito delle politiche giovanili, i tirocini formativi rappresentano uno strumento importante per sostenere i giovani nell'ingresso del mondo del lavoro.” dichiara Daniela Di Lorenzo, Assessore al Sociale del Comune di Montespertoli.

Le attività di tirocinio saranno svolte tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì e comporteranno un impegno di 25 ore settimanali, preferibilmente nella fascia oraria 09.00-14.00. Al tirocinante sarà riconosciuto un rimborso spese mensile di euro 500,00 lordi per l’intera durata del tirocinio.

Le domande devono pervenire entro le ore 23.59 dell’8 febbraio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.montespertoli@postacert.toscana.it, o per email all’indirizzo urp@comune.montespertoli.fi.it o tramite consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il pubblico/Anagrafe.

La manifestazione di interesse ed il fac simile di domanda sono stati approvati con determinazione n. 66 del 23/01/2023 e possono essere scaricate dal sito del Comune di Montespertoli.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi alla persona trasversali al nr. 0571-600230 o alla email p.pratelli@comune.montespertoli.fi.it

Pubblicato il 25 gennaio 2023