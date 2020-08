Montespertoli, San Lorenzo e Ferragosto tra Calici di Stelle e la CoopCocomerata

Lunedì 10 agosto - Si conclude il Festival Amedeo Bassi con il consueto appuntamento del 10 agosto 'Calici di Stelle'

Organizzato dalla Pro Loco di Montespertoli la serata prevede una degustazione e cena con prodotti tipici e il Concerto dell'Orchestra e della Corale della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi - ore 21.30 - ingresso gratuito - Piazza Machiavelli



Martedì 11 agosto - La QUINTA - giardini della scuola elementare N. Machiavelli - cinema all'aperto con il film 'Parasite', ore 21.30. Prenota il tuo posto chiamando il 0571-609006



Mercoledì 12 agosto

- Estate in Centro - musica dal vivo e cena all'aperto dalle ore 20.00

- Piazza Machiavelli - musica dal vivo con Ligabue DUET BAND

- Via Roma - musica dal vivo con i Butterfly - Anna Granata, Nigel FInney e Federica Finardi Goldberg



- Estate in Cantina - Piazza del Popolo - degustazioni di buon vino con la Cantina Sociale dei Colli Fiorentini e con l'Azienda Agricola Valleprima, dalle ore 18.00.



Giovedì 13 agosto - MoMu - Gran Kabaret Toscana, intermezzo, Circolo Arci Anselmo ore 21.30 - ingresso gratuito. E' necessaria la prenotazione chiamando il numero 329 3260183



Continuano gli appuntamento di APEritivo AL CASTELLO dal giovedì alla domenica, dalle 18:00 alle 22:00, a cura del Chiosco ai Renai, nella splendida location del Castello di Sonnino

Per prenotare 339 6352940



Sabato 15 agosto - COOPCocomerata in Piazza del Popolo. Cocomero offerto da Coop Montespertoli - dalle ore 20.30.



Musica dal vivo a la - La QUINTA - giardini della scuola elementare N. Machiavelli - una serata acustica dai Beatles a Vasco con il gruppo Duo DA-TO. Ingresso libero ma prenotazione consigliata chiamando il 0571-609006



Domenica 16 agosto - La QUINTA - giardini della scuola elementare N. Machiavelli - cinema all'aperto con il film 'Gli anni più belli', ore 21.30. Prenota il tuo posto chiamando il 0571-609006



Ricordiamo la mostra dedicata a Montespertoli - RIPARTIAMO da Montespertoli - mentre si percorre Via Sonnino.

Pubblicato il 10 agosto 2020