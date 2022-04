Mostra Internazionale dell'Artigianato in scena tra pochi giorni a Firenze

Si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze da sabato 23 Aprile a domenica primo Maggio 2022 la prossima edizione di Mida, la Mostra Internazionale dell'Artigianato, uno degli eventi di primavera più attesi in Toscana.

Sono già numerosi gli espositori che arriveranno da ogni angolo d'Italia e in rappresentanza di vari paesi esteri: l’appuntamento è stato a lungo atteso e nelle aspettative irrinunciabile, il grande pubblico potrà infatti finalmente tornare ad ammirare dal vivo le opere più belle dell’artigianato italiano e di vari paesi del mondo.

Per l’ingresso alla Fiera non è richiesto il Green Pass. Necessario solo per i Convegni e le degustazioni.

Per ulteriori informazioni mostrartigianato.it

I consigli di Città di Firenze per la circolazione:

Torna la mostra internazionale dell’artigianato MIDA. La Fortezza da Basso ospiterà l’86esima edizione di uno degli appuntamenti tradizionali della primavera a Firenze. Per consentire l’allestimento, lo svolgimento e il di allestimento della mostra, sono stati predisposti una serie di provvedimenti di circolazione. Si inizia, mercoledì 20 aprile, con i divieti di sosta sul piazzale Bambine e Bambini di Beslan, divieti di transito e sosta sul controviale interno di viale Strozzi (lato Fortezza tra piazzale Montelungo e Porta Santa Maria Novella) dove sarà istituito un percorso ciclopedonale e sulla rampa di accesso e uscita dal piazzale Bambine e Bambini di Beslan (fino al 22 aprile). Nei giorni della mostra, dal 23 aprile al 1° maggio, sono previsti divieti di transito e sosta in piazzale Caduti dell’Egeo (eccetto pista ciclabile). Per quanto riguarda il di allestimento, domenica 1° maggio in viale Strozzi lato piazzale Montelungo (dal sottopasso Belfiore al sottopasso Fratelli Rosselli) saranno istituiti divieti di sosta con revoca delle fermate del Tpl urbano ed extraurbano, spostate in via Detti e via Gabbuggiani. Per la sosta dei mezzi interessati alle operazioni di smontaggio prevista la chiusura della rampa Spadolini e di via Caduti di Nassiriya.

Pubblicato il 20 aprile 2022