Moto finisce fuori strada, muore 32enne

Il 118 dell'Asl Toscana sud est è intervenuto per una chiamata alle 17.52 per un incidente sulla strada regionale 429, a Radda in Chianti. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso di un uomo di 32 anni, che si trovava a bordo di una moto finita fuori strada.

Pubblicato il 22 agosto 2021