"Moun" della Compagnia Teatro Gioco Vita apre il Festival "Piazze d'Armi e di Città"

Dopo la partecipata anteprima di ieri con l'iniziativa "Piacere di conoscermi", sarà lo spettacolo "Moun" , della prestigiosa Compagnia Teatro Gioco Vita ad aprire la XVI edizione del Festival estivo "Piazze d'Armi e di città", promosso dal Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Provincia di Siena e della Regione Toscana.

La proposta del Festival Internazionale delle Ombre, diretto da Marcella Fragapane, nasce dalla scelta di dedicare la serata ai bambini che, più di tutti , sono rimasti" nell'Ombra"in questo momento difficile. Questo spettacolo poetico, tenero e ricco di stimoli per una riflessione che riguarda tutti, andrà in scena venerdì 24 luglio alle 21.30 presso la Fortezza del Cassero di Poggio Imperiale di Poggibonsi.

Moun è una storia che tratta temi forti come l'abbandono, l'adozione, la nostalgia e la costruzione di sé, ma trasmette anche un senso di grande serenità. Ai genitori di Moun il loro paese, in preda alla follia della guerra, sembra ormai non offrire nessun futuro. Con un atto disperato, decidono di abbandonare al mare l'unica figlia nella speranza che, lontano dalla guerra, avrà una vita migliore, una possibilità disalvezza.

Moun attraversa così il vasto oceano dentro una scatola di bambù e, dopo un avventuroso viaggio, arriva "al di là" del mare, dove su una spiaggia un'altra coppia la trova, la porta in salvo e l'adotta. Moun cresce in una famiglia che la ama, circondata da fratelli e sorelle sempre più numerosi. Arriva però il giorno in cui a Moun, ormai bambina, sono rivelate le sue origini; e da quel momento non può non fare i conti con la propria storia, con le proprie origini. Dopo tanto soffrire finalmente Moun capisce che "anche dall'altro lato dell'oceano l'amavano" e per regolare i conti con il suo passato decide di compiere un simbolico ritorno al paese natale.

La forza di questo spettacolo consiste nel contrasto tra la gravità dei temi trattati e la grande leggerezza in cui sono enunciati. Questa leggerezza poetica, indubbia qualità di questa storia, è resa sulla scena da immagini d'ombra dai toni pastello, acquerellati, e da ritmi calmi e distesi, che donano un'atmosfera di pace che informa tutta l'azione scenica e anche la recitazione. Il fatto poi che i personaggi abbiano tratti felini e che più che uomini sembrino gatti, favorisce quella "giusta distanza" dello spettatore dalla storia e nello stesso tempo crea un coinvolgimento emotivo senza il quale sarebbe impossibile condividere il percorso esperienziale di Moun. In scena è una sola attrice che ci racconta la storia di Moun e il pensiero che attraversa lo spettatore, è che sia lei stessa la protagonista. Questo non è mai esplicitato ma affiora dalla sua profonda partecipazione al racconto. L'attrice evoca la storia di Moun facendo uso di un linguaggio teatrale che fonde la narrazione e la danza con tutto il repertorio di tecniche d'ombra proprie di Teatro Gioco Vita.

La compagnia ha maturato un'esperienza unica nel suo genere che gli è valsa riconoscimenti e prestigiose collaborazioni in ogni parte del mondo, con teatri stabili ed enti lirici come Teatro La Fenice di Venezia, Royal Opera House Covent Garden di Londra, Teatro alla Scala di Milano, Arena di Verona, Ater, Ert, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino e Piccolo Teatro di Milano. Riconosciuto da Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Emilia Romagna come Centro di produzione teatrale, sotto la direzione artistica di Diego Maj si compone di diverse realtà. La Compagnia, con Fabrizio Montecchi in qualità di responsabile artistico, è impegnata oltre che nella produzione di spettacoli d'ombre anche in attività di laboratorio con le scuole e i giovani.

"Piazze d'Armi e di città" è realizzato da Fondazione Elsa CultureComuni e Comune di Poggibonsi con il patrocinio dell'Amministrazione Provinciale di Siena e con PanUrania come main sponsor. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Music Pool Associazione culturale Timbre, AdArte, Associazione La Scintilla, ViaMaestra, e PAN URANIA SPA come main sponsor.

Ingresso € 8- per bambini e ragazzi fino a 14 anni: € 3 ( + diritti di prevendita).

Prevendite online su www.politeama.info e presso le casse del Teatro Politeama, P.zza Rosselli 6 a Poggibonsi, in orario cinema.

Pubblicato il 19 luglio 2020