Musei a Certaldo, 2mila accessi in più rispetto al 2021

Continua il trend positivo delle visite al sistema museale di Certaldo durante la stagione turistica, dopo il periodo di chiusura forzata legata alla pandemia. Gli ingressi complessivi da giugno a ottobre segnano infatti un incremento del 15,36% rispetto all’anno scorso con oltre 2mila presenze in più.

Un dato positivo che coinvolge tutte le strutture espositive della città: Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio (con il biglietto unico), ma anche il Museo di Arte Sacra e il Museo del Chiodo.

“Siamo davvero soddisfatti del successo di questa stagione - dice l'assessora alla Cultura Clara Conforti -, che è la conferma di una programmazione fitta di eventi, orchestrata dal Comune in collaborazione con associazioni del territorio, operatori turistici e culturali. Questo aumento degli ingressi al nostro sistema museale è anche la conferma che Certaldo non è soltanto un incantevole borgo immerso nel verde della Toscana, ma luogo di eventi, mostre e rassegne, in grado di attrarre turisti stranieri ma anche locali. Ci tengo a ringraziare personalmente gli artisti che hanno messo la loro arte a disposizione della nostra realtà, contribuendo ad arricchire notevolmente il nostro borgo”.

I visitatori, oltre agli spazi espositivi permanenti, hanno potuto beneficiare dell'inaugurazione della Sezione Archeologica di Palazzo Pretorio e della riapertura della Torre dell’orologio. Sono state ospitate inoltre nel periodo estivo “Change in your hand – V Mostra Internazionale itinerante di ceramica funzionale”, le mostre di Luigi Montanarini, Giampaolo Talani e Claudio Cionini (visitabile fino al 15 gennaio), di Jennifer Wells e di Impero Nigiani. Ultima, ma non meno importante, la mostra presente per tutto l'anno nella sala d'ingresso di Casa Boccaccio "Omaggio a Giovanni Boccaccio, dieci + 1", dedicata a Pierpaolo Pasolini.

“Il successo registrato durante il periodo estivo è la prova del buon lavoro fatto in questo ambito, ma anche delle scelte portate avanti in sinergia tra politiche di promozione culturale e di promozione turistica – dice Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo –. Grazie alle tante iniziative portate avanti possiamo dire di offrire una proposta culturale sempre più accattivante. I dati dimostrano che stiamo andando nella giusta direzione".

Pubblicato il 20 novembre 2022