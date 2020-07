Musica all'aperto all'Anfiteatro del Parco Sculture del Chianti, Pievasciata

07-07 La Brasserie

Musica klezmer e balcanica - Klezmer and Balcan music

14-07 Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble

Gospel

21-07 TuscanyFOLKJazz

Musica tradizionale toscana - Traditional Tuscan music

28-07 Flanella for folks

Country

04-08 Radici

Canzoni napoletane e siciliane - Neapolitan and Sicilian songs

11-08 Di bega e di gena (e ritorno)

Viaggio tra Piemonte e Toscana - A journey through Piedmont and Tuscany

18-08 Corde Maris

Il giro del Mediterraneo in 80 città - Around the Mediterranean in 80 cities

25-08 Willos

Musica irlandese - Irish folk music

La rassegna musicale negli anni si è imposta all'attenzione di un vasto pubblico per la particolarità della location e la qualità delle proposte che include voci affermate e giovani talenti del panorama musicale toscano ed italiano affiancati da ospiti internazionali. Cornice per gli spettacoli è l'Anfiteatro all'interno del Parco Sculture, mostra permanente d'arte contemporanea perfettamente integrata in un bosco di querce e lecci. L'atmosfera viene resa unica dalla luce del sole che tramonta dietro le quinte di marmo. Gli spettacoli si svolgono tutti i martedì dal 7 luglio al 25 agosto con inizio alle ore 19.

La Brasserie apre la stagione 2020 con un'esibizione unica ed entusiasmante, una band che vi farà ballare con musiche dai Balcani e dalle tradizioni zingare ed ebraiche, ma anche da New Orleans, Lagos e dalla Grande Mela. Il 14 luglio The Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble è dedicato ai classici della musica gospel e spiritual, alcuni gospel originali composti da Carla Baldini ed anche canzoni molto conosciute dal grande pubblico reinterpretate con lo spirito della musica gospel, la musica dell'anima. Martedì 21 luglio il TuscanyFOLKJazz vi aspetta per una serata piena di sorprese, ed anche un po' improvvisata, dove i canti popolari toscani incontrano il Jazz con ballate, serenate, ninne nanne, stornelli. Il 28 luglio per la prima volta al Parco i Flanella for Folks, una serata country in cui l'unica parola d'ordine è: divertimento!

Martedì 4 agosto tornerà sul palcoscenico dell'anfiteatro Nadia De Sanctis accompagnata dalle chitarre e il mandolino di Serena Rinaldi e Marta Marini. Radici, è uno spettacolo tutto nuovo dove la bellissima voce di Nadia ci accompagnerà in una serata nel Sud d'Italia con canzoni napoletane e siciliane. La serata del 11 agosto, porta al Parco un toscano ed un piemontese, una strana coppia penserete, ma il loro amore spassionato per la musica delle proprie radici, e, quindi, il folk piemontese e quello toscano, ha creato un sodalizio inaspettato dove due popoli dal carattere opposto si incontrano, si scontrano e si sovrappongono. Igor Vazzaz e Ricky Avataneo vi aspettano con Di bega e di gena (e ritorno).Viaggio tra Piemonte e Toscana, trascurando la Liguria. Corde Maris, il 18 agosto ci porterà in giro per il Mediterraneo alla scoperta delle musiche tradizionali di Portogallo, Grecia, Sardegna e Corsica, Medio oriente (con composizioni Iddish originali), ma anche racconti e storie di queste terre. Il 25 agosto avremo l'onore di ospitare sul palcoscenico i Willos' e la musica folk irlandese, che concluderà la decima stagione delle Serate Musicali all'Anfiteatro. Ospiti speciali insieme ai Willos' Massimo Giuntini, maestro di cornamusa irlandese e Betty Vezzani alla voce, entrambi musicisti che hanno suonato per anni nei Modena City Ramblers.

​Ingresso

Concerto: € 10,00; ridotto (sotto i 16 anni) € 7,50

Parco + Concerto (ultimo ingresso ore 18:00): € 15,00; ridotto (sotto i 16 anni) € 10,00

Non perdetevi nessun concerto! Con le tessere stagionali in marmo potrete assistere a tutte le 8 serate a soli € 50,00. Le tessere sono cedibili a chiunque desideriate regalare una serata speciale al Parco.

Non è necessaria la prenotazione. L'evento è organizzato interamente all'esterno rispettando così il distanziamento necessario e dove potremo godere della bellissima stagione estiva immersi nella natura ascoltando musicisti rinomati nelle nostre zone, come Nadia De Sanctis e Francesco Burroni, ma anche artisti di pregio internazionale come i componenti dei The Willos.

