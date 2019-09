Musica, partite le iscrizioni al Centro Studi Musicali ColleSuona

c

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di musica del polo multidisciplinare colligiano ColleSuona, che si occupa di formazione musicale classica e moderna dal livello base al livello professionale con numerosi corsi specialistici. Convenzionato con i Conservatori R. Franci di Siena e L. Cherubini di Firenze offre la possibilità di seguire, presso la propria sede, anche percorsi pre-accademici propedeutici all'ingresso ai corsi di Laurea in strumento.

Gli studenti possono lavorare sul loro istinto musicale e su l'espressione di sé stessi attraverso un percorso di studi strutturato sul modello Accademico; in maniera complementare al proprio corso individuale di strumento e gratuitamente, gli studenti possono frequentare i corsi di Teoria e Solfeggio, Armonia e Composizione Base, Musica d'Insieme Moderna, Musica d'Insieme Classica, e i Laboratori di Ear Training suddivisi in Laboratorio Corale e Laboratorio Ritmico. Quest’ultimo è la vera novità di questo anno che porta il nome di Dario Castiello, docente di Percussioni dell’Africa Ovest (Djembe, Doumdoum, Krin), Kora (Arpa Liuto a 21 corde), Body Percussion.

Non resta che scegliere il proprio strumento tra un offerta sempre più completa che comprende Canto Moderno e Canto Lirico, Chitarra Elettrica e Chitarra Classica , Basso Elettrico e Contrabbasso, Tastiere e Pianoforte, Violino, Batteria, Percussioni, Sassofono, Tromba, Clarinetto, Flauto Traverso, Basso Tuba, Fisarmonica, Oboe, Fagotto, Viola, Violoncello e Arpa e per i piccolissimi Propedeutica alla musica per bambini da 3 a 7 anni,

Per i professionisti della voce infine, (cantanti ma anche per attori e speaker), sarà possibile seguire il percorso certificato Estill Voicecraft, il noto programma di formazione e allenamento vocale parte del curriculum di numerose università di Performing Arts e Medicina e Foniatria americane, nonché delle più grandi scuole di musica, musical e teatro del mondo, incluse la Berklee Academy di Boston, Mountview Academy di Londra e la prestigiosissima Royal Academy of Music di Londra, a cura della performer e didatta Natascia Naldini.

Il Centro studi Musicali ColleSuona, con le sue 5 sale attrezzate, 19 insegnanti qualificati, 35 corsi attivi offre la possibilità di prenotare una prime lezione gratuita senza impegno contattando la Segreteria Didattica al numero 349. 26.13.135, scrivendo a collesuona@live.com oppure recandosi personalmente in Via di Spugna 10, interno 7 (ingresso lato Via R. Bilenchi) Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16.30 alle 19.30 e Mercoledì e Giovedì dalle 10.30 alle 13.30.

