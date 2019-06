Nada Duo in concerto a Poggibonsi. Le foto e la scaletta

Ieri sera al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale a Poggibonsi si è tenuto il concerto di Nada Malanima, in duo insieme al chitarrista valdelsano Andrea Mucciarelli, da tempo in tour con lei in tutta Italia.

La cantautrice ha aperto il concerto con Il cuore è uno zingaro, il brano musicale con cui vinse l'edizione del Festival di Sanremo nel 1971 in coppia con Nicola Di Bari. A seguire Sul porto di Livorno, un omaggio a Piero Ciampi, livornese come lei, che ha conosciuto e con cui ha collaborato a lungo. È stata la volta di Maremma, la canzone popolare che si chiama come la terra che, dice, l'ha accolta.

In scaletta, oltre ad alcuni brani degli album più recenti, non sono mancati i grandi successi che l'hanno resa famosa fin da giovanissima, come Amore disperato, Ma che freddo fa, Luna in piena, Ti stringerò e Senza un perché, finita in cima alle classifiche dopo esser stata scelta come colonna sonora di un episodio della prima stagione della serie tv di Paolo Sorrentino The Young Pope.

La scaletta

Il cuore è uno zingaro

Sul porto di Livorno

Maremma amara

Ti troverò

Amore disperato

Ma che freddo fa

Guardami negli occhi

È un momento difficile, tesoro

O madre

Luna in piena

Dove sono i tuoi occhi

Una pioggia di sale

Senz aun perché

Ti stringerò

All'aria aperta

Grazie

La posa

Il concerto fa parte della rassegna "Piazze d'Armi e di Città", giunta quest'anno alla 15esima edizione, organizzata da Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Scarica il pieghevole del programma

Pubblicato il 20 giugno 2019