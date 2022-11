Natale 2022 a Poggibonsi, gruppo di lavoro per definire un progetto di eventi e allestimenti

Lavori in corso per definire gli allestimenti e un calendario di eventi e iniziative per il centro storico in vista delle festività natalizie. Il percorso avviato coinvolge l’amministrazione, le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, l’associazione ViaMaestra, la Fondazione Elsa. “Siamo partecipi di un gruppo di lavoro che settimanalmente si riunisce da giugno per definire il progetto per il Natale 2022 - dice l'assessore Fabio Carrozzino - una proposta unica che riguarda le luminarie, gli allestimenti nelle piazze, gli eventi e tanto altro e che rappresenta il cuore di un lavoro di incontro, approfondimento, condivisione che è iniziato già nel febbraio di quest’anno e che proprio in virtù di questa sinergia ha trovato opportunità di finanziamento”. Dal coinvolgimento di tutti gli attori ha avuto origine il progetto “La magia del green, dell’arte e della luce”, che ha determinate caratteristiche e che è stato cofinanziato attraverso la partecipazione ad un bando di marketing territoriale promosso dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo - Siena. Il progetto ha già portato alla realizzazione di alcune iniziative sul territorio, preludio di un programma per il Natale che è parte fondamentale del progetto stesso.

“L'obiettivo del progetto presentato a luglio era quello per il Natale di dare vita a tutte le piazze della città perché Poggibonsi in quel periodo sia attrattiva al massimo delle sue potenzialità - prosegue l’assessore - proprio per rispondere alle necessità delle attività commerciali qui presenti, il cui ruolo è fondamentale e per far vivere un luogo che è di tutti: il centro storico. Che tutti i poggibonsesi hanno desiderio di "abitare" soprattutto nel periodo natalizio. Insieme alla messa a punto del progetto stiamo valutando alcuni accorgimenti per la sosta, ricordando nel contempo che il Multipiano alla Stazione è completamente libero da pagamento sia al primo che al secondo piano”.

“Mesi fa abbiamo iniziato a progettare insieme a Confesercenti, Confcommercio e all’Amministrazione Comunale una serie di iniziative per il nostro centro storico - dice Sandra Meniconi, presidente del Centro Commerciale Naturale - ora ci stiamo avvicinando ad un periodo molto importante per tutte le attività, il Natale. Il progetto sta prendendo forma e quest’anno sarà davvero un Natale speciale per il nostro centro che vedrà la realizzazione di luminarie a led a bassissimo consumo, pista di pattinaggio sul ghiaccio, mercatini alimentari e artigianali che richiamano quelli del Trentino, proiezioni e molto altro”.

“I lavori sono in corso su tutti i fronti per costruire una proposta unica da promuovere e da integrare, arricchire ed estendere con la partecipazione e l’attivismo di altri soggetti e associazioni che sempre hanno contribuito agli eventi natalizi - chiude Carrozzino - grazie fin d’ora a tutti gli attori di questo percorso con cui condividiamo non solo le idee ma anche gli obiettivi di qualità e di valorizzazione del territorio”.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Viale Matteotti a Certaldo chiuso temporaneamente al traffico per asfaltatura martedì 8 novembre

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 7 novembre 2022