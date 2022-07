Nel cuore antico di Siena tornano ''Le notti dell'Archeologia''

Quest’anno, dopo il lungo periodo di chiusura, il Museo Archeologico Nazionale e il Santa Maria della Scala tornano ad aderire alle Notti dell’Archeologia promosse dalla Regione Toscana.

Due le giornate di apertura serale, 14 e 28 luglio, nelle quali sarà possibile effettuare una visita libera o usufruire della visita guidata. Il 28 luglio, inoltre, sarà organizzato un incontro con l’archeologo Paolo Storchi che illustrerà il tema “Gladiatori di Grecia”.

“In Toscana da più di 20 anni le Notti dell'Archeologia costituiscono un evento importante dell'inizio dell'estate”. Questo il commento di Axel Hémery, direttore della Pinacoteca Nazionale di Siena.

“Il Museo Archeologico Nazionale di Siena, creato dal più illustre archeologo toscano, Ranuccio Bianchi Bandinelli, che intreccia al suo interno le voci dei collezionisti toscani e i percorsi dei rinvenimenti sul territorio, non poteva non esserci – prosegue il direttore Hémery - Per celebrare l'unione del Museo Archeologico Nazionale e della Pinacoteca Nazionale di Siena sotto il segno dell'autonomia, perdetevi una volta tanto un film all'aperto, un bel romanzo, un ristorante in riva al mare o chissà l' avvincente puntata di una serie e venite sotto le stelle dell'archeologia nel cunicolo freschetto del Santa Maria della Scala, nel cuore antico di Siena”.

“Giunta alla XXII edizione, la rassegna promossa dalla Regione Toscana è un vero e proprio viaggio nel passato che coinvolge tutti, non solo gli appassionati di storia, ma anche i bambini, gli studenti, le famiglie e i curiosi di ogni età, in cerca di un punto di vista originale e di posti da scoprire”. Commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Siena Pasquale Colella.

“Questo lo spirito con il quale il Comune di Siena e la Pinacoteca Nazionale guardano ai prossimi eventi del 14 e 28 luglio – conclude l’assessore Colella - Un modo nuovo di valorizzare la grande archeologia senese in un’ottica di collaborazione e di future nuove collaborazioni”.

Programma

Giovedì 14 luglio

21-24: apertura straordinaria notturna del Museo Archeologico Nazionale

21.30: visita guidata (su prenotazione)

Giovedì 28 luglio

18: sala sant’Ansano, incontro-conferenza

Paolo Storchi, Gladiatori di Grecia

ingresso libero

21-24: apertura straordinaria notturna del Museo Archeologico Nazionale

21.30: visita guidata (su prenotazione)

Info e prenotazioni tramite l’indirizzo infoscala@comune.siena.it o al numero telefonico

05777534507 (ore 9-13) www.santamariadellascala.com www.pinacotecanazionale.siena.it

Foto dal web

Pubblicato il 9 luglio 2022