Nell'ultima settimana in Toscana 8 persone su 10 entrate in terapia intensiva sono non vaccinate

Durante l'ultima settimana 8 nuovi ingressi su 10 in terapia intensiva in Toscana sono persone non vaccinate. Un dato riportato di prima mattinata da Eugenio Giani sui social, quasi un 'monito' a completare le dichiarazioni effettuate nelle ultime settimane a giorni, tv e poi ieri sera in diretta Facebook.

Infatti, da qui al 30 settembre la Toscana spalancherà le porte ai propri hub per dare la possibilità a tutti di effettuare la vaccinazione. Poi "Niente più scuse", come ha ripetuto lo stesso Giani più e più volte, con l'intenzione di proporre delle norme ancora più dure di quelle che potrebbero essere introdotte a livello nazionale.



Potrebbe interesssarti anche: Green pass in Toscana, Giani su Facebook: ''Dal 1 ottobre nessuna scusa per i non vaccinati''

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 31 agosto 2021