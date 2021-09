Nell'ultima settimana in Toscana 9 su 10 in terapia intensiva non sono vaccinati

"Per i diffidenti del vaccino parlano i dati delle terapie intensive. Di tutti i nuovi ingressi Covid nell'ultima settimana in Toscana, 9 su 10 non sono vaccinati". I dati che provengono dalle terapie intensive degli ospedali toscani appaiono inequivocabili, secondo quanto riportato da Eugenio Giani. Non abbastanza però, a quanto pare, per convincere i no pass e i no vax a vaccinarsi, tanto da portare all'organizzazione di una manifestazione che si svolgerà domani in via Cavour a Firenze per contestare Giani e le dichiarazioni in merito al green pass diffuse a mezzo stampa e via social nelle ultime settimane.



Pubblicato il 13 settembre 2021