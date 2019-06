Neri Marcorè a Poggibonsi racconta Gaber e De André: spettacolo già sold out

c

È già sold out lo spettacolo Tra Faber e Gaber di Neri Marcorè, in programma per domenica 30 giugno alla Fortezza Medicea di Poggio Imperiale, a Poggibonsi.

L’artista racconta e interpreta le più belle canzoni di Fabrizio De André e Giorgio Gaber. Un omaggio a due maestri della musica cantautoriale italiana, a cui in passato ha dedicato due spettacoli teatrali di grande successo prodotti dal Teatro Archivolto di Genova “Un certo signor G” nel 2008 e “Quello che non ho” nel 2017.

Assieme a lui sul palco, Giua, Pietro Guarracino e Vieri Sturlini per una serata che dimostra ancora una volta la particolare sensibilità di questo artista, amatissimo da pubblico e critica, per il teatro musicale.

L'iniziativa fa parte della rassegna "Piazze d'Armi e di Città", giunta quest'anno alla 15esima edizione, organizzata da Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Scarica il pieghevole del programma

Pubblicato il 23 giugno 2019