Niccolò Bigalli nuovo calciatore del Poggibonsi

Il calciatore classe 2001 si è messo in evidenza a livello giovanile nelle formazioni dell’Olimpia Calcio Firenze e nella Juniores dell’Aglianese, affermandosi come uno dei prospetti più interessanti sul territorio regionale.

Mediano di struttura e quantità, Bigalli è reduce da una stagione in Eccellenza all’Antella ’99; un’annata nella quale il nuovo under giallorosso è stato una pedina chiave del centrocampo biancoblu, venendo premiato anche con la convocazione in Rappresentativa Juniores Toscana.

Pubblicato il 27 luglio 2020