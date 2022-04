Noleggio auto a lungo termine: i privati lo amano sempre di più

Negli ultimi anni, in diversi ambiti della nostra vita è stato possibile apprezzare uno shift dall'uso al possesso. Tra i settori maggiormente investiti da questo cambiamento epocale rientra la mobilità con i numeri in crescita del noleggio auto a lungo termine. Come dimostrano i dati UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Veicoli Esteri) - raccolti in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - la formula sopra citata è sempre più apprezzata dai privati.

Numeri alla mano, sono sempre di più le persone che optano per il versamento di un canone mensile e per la conseguente possibilità di usufruire di servizi che vanno dall'utilizzo dell'auto fino alla possibilità di delegare alla società noleggiatrice tutte le pratiche burocratiche, da quelle relative all'immatricolazione fino alla gestione post sinistro. Nel canone sopra citato, come ben si sa, sono compresi anche gli oneri di manutenzione e l'assicurazione.

A contribuire alla crescita del noleggio a lungo termine per privati ci pensa anche la qualità eccellente di realtà come Rent4you, aziende che, nel corso degli anni, si sono distinte per la proposta di soluzioni su misura e per l'ampia scelta di veicoli sostenibili, aspetto oggi essenziale anche in vista dell'implementazione degli obiettivi dell'Agenda 2030.

Tornando ai numeri sopra citati, ricordiamo che, nel corso dell'ultimo trimestre del 2021, circa il 15% dei veicoli noleggiati a lungo termine è andato a un soggetto privato.

Per capire dove sta andando il mercato, è interessante vedere i dati relativi alle motorizzazioni più richieste. In primo piano c'è il diesel. I plug-in e le elettriche coprono comunque una fetta degna di nota, con il 9,6 e il 7,8% delle richieste per ciascuna delle due voci.

Questa crescita, che per certi versi può essere vista come paradossale dato che, a differenza delle aziende e dei professionisti, i privati non possono scaricare i costi, riguarda, passando in rassegna le varie Regioni d'Italia, in particolare la Calabria. In questa zona del Paese è stato infatti possibile apprezzare, nel corso del terzo trimestre dello scorso anno, una penetrazione del 45%. I dati più bassi da questo punto di vista riguardano il Trentino Alto Adige.

Osservando i principali centri urbani, si parla del maggior numero di noleggi auto a lungo termine ai privati a Roma - una città dove ottimizzare tempi e costi relativi alla mobilità può risultare particolarmente vantaggioso - e a Milano. Gli utenti privati che accedono alla formula attorno al quale ruotano queste righe si focalizzano in particolare sul marchio Fiat. A seguire troviamo le vetture Audi, mentre in terza e in quarta posizione Volkswagen e Peugeot.

Potrebbe interessarti anche: Come proteggere la tua casa intelligente dagli hacker?

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 5 aprile 2022