Note nel borgo di Certaldo alto, torna ''Jazz in the castle''

La manifestazione, che si è affermata come una delle più importanti del suo genere in Toscana, è costituita da seminari musicali e una rassegna jazz e world music con un importante cartellone di artisti internazionali provenienti da varie culture musicali: jazz, brasiliana e classica. Organizzata dall’Associazione Global Music in collaborazione con Hotel e Ristorante Il Castello, Castello’s Jazz Bar e Comune di Certaldo, offre la possibilità di ascoltare alcuni dei più grandi strumentisti di musica improvvisata. Inoltre, svolgendosi parallelamente i corsi, è anche possibile studiare con questi artisti. Saranno 4 le serate che si svolgeranno nella suggestiva cornice di Certaldo Alto e aiuteranno a creare, insieme ai concerti spontanei, un’atmosfera irripetibile. I concerti si terranno all’aperto nel giardino del Ristorante Il Castello garantendo la massima sicurezza per quanto riguarda misure anti-covid. La prenotazione al ristorante è obbligatoria, l’ingresso è gratuito.

