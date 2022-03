Nove Comuni e oltre 400 studenti per il Consiglio dedicato all'eccidio di Montemaggio

Con Don Bigalli, le scuole valdelsane e tanti altri contributi si apriranno mercoledì 23 marzo le celebrazioni per il 78° anniversario dell’eccidio di Montemaggio. Per ricordare diciannove partigiani valdelsani uccisi per mano fascista il 28 marzo del 1944 sulla Montagnola: Angiolo Bartalini, Piero Bartalini, Emilio Berrettini, Enzo Busini, Giovanni Cappelletti, Virgilio Ciuffi, Franco Corsinovi, Dino Furiesi, Giovanni Galli, Aladino Giannini, Ezio Grassini, Elio Lapini, Livio Levanti, Livio Livini, Folco Martinucci, Emilio Nencini, Orvino Orlandini, Luigi Vannetti, Onelio Volpini.



Le celebrazioni per ricordare l’eccidio sono promosse da nove amministrazioni della Valdelsa senese e fiorentina con Poggibonsi, quest’anno comune capofila, insieme a Barberino Tavarnelle, Casole d'Elsa, Certaldo, Colle di Val d'Elsa, Gambassi Terme, Monteriggioni, Radicondoli e San Gimignano e con il patrocinio della Camera dei Deputati, delle Anpi Nazionale, Provinciale e della Valdelsa, di Libera Valdelsa Marcello Torre, dell’Istituto Storico della Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea, della Provincia di Siena e della Regione Toscana.



Il Consiglio Comunale. Le celebrazioni si apriranno, come consueto, con il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e congiunta con tutti i Consigli Comunali delle amministrazioni aderenti. La seduta si svolgerà alle 9,30 al teatro Politeama. Il Consiglio è aperto per cui sarà possibile partecipare (nel rispetto delle norme anticontagio) e sarà possibile seguirlo in streaming sulle pagine del Comune e di valdelsawebtv. Ad aprire i lavori sarà il Presidente del Consiglio Comunale di Poggibonsi Franco Gallerini a cui faranno seguito gli interventi del sindaco David Bussagli, di Riccardo Bardotti dell’Istituto Storico della Resistenza Senese e dell’Età Contemporanea di Siena, di Alessio Funaioli in rappresentanza del Comitato Provinciale ANPI Siena insieme al partigiano Guido Lisi. Quindi interverrà dal palco del Politeama Don Bigalli dell’associazione Libera.



Al Consiglio parteciperanno oltre venti classi delle scuole di tutta la Valdelsa, che saranno collegate in videoconferenza. In sala saranno invece presenti delegati e rappresentanti di Istituto nonché i rappresentanti del parlamento degli studenti della Toscana, delegazione di Siena.



Le celebrazioni proseguiranno domenica 27 marzo. Alle 9 deposizione della corona al cippo dedicato a Papà Cervi e, a seguire, deposizione della corona alla cappella dei Partigiani posta nel cimitero comunale. Alle 10,30 celebrazione solenne della Messa in suffragio dei caduti presso la basilica di San Lucchese. Le celebrazioni proseguono poi nel pomeriggio sulla Montagnola. Alle 14,45 ritrovo presso ‘la Porcareccia’. Alle 15 omaggio e deposizione delle corone al monumento ai caduti con rappresentanza militare e istituzionale. Alle 15,30 celebrazione ufficiale con saluti istituzionali e intervento di Susanna Camusso, Responsabile delle Politiche di genere della CGIL e Elly Schlein, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Alle 16,30 deposizione delle corone al cippo posto presso Casa Giubileo, aperta alla visita. A seguire intervento musicale della Banda Sonora “La Ginestra”.

Copyright © Valdelsa.net

Potrebbe interessarti anche: A Barberino Tavarnelle un milione di euro per la cultura

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 23 marzo 2022