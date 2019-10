Nuoto, ai nastri di partenza il Trofeo Extremo: oltre 400 atleti e grandi campioni a Poggibonsi

Oltre quattrocento atleti in gara, grandi campioni e una rosa di ospiti d’eccezione. A Poggibonsi fervono i preparativi per la quinta edizione del Trofeo Extremo 2019, meeting di nuoto che si terrà presso la piscina comunale del Bernino il prossimo venerdì 1° novembre. L’evento, patrocinato dal Comune di Poggibonsi, è organizzato dalla Virtus Buonconvento S.S.D. che avrà come partner, come sempre, NuotoExtremo, brand creato da Niccolò Beni, ex azzurro di nuoto, atleta olimpico ed ex primatista italiano dei 200 farfalla. Il Trofeo è stato presentato in conferenza stampa alla presenza di Gianluca Valeri per la Virtus Buonconvento, dell’assessore allo sport del Comune Nicola Berti. Presente Lisa Angiolini, atleta poggibonsese di livello nazionale che parteciperà alle gare.

«Un evento di grande importanza per il nuoto agonistico che regala sempre grandi emozioni per la grande partecipazione di atleti, di campioni e di pubblico – dice l’assessore allo sport Nicola Berti – Un trofeo che qualifica ulteriormente l’attività svolta nella nostra piscina, accompagnando tante altre attività che qui sono promosse e che quotidianamente vi si svolgono, generando un movimento di persone importante. Un grazie agli organizzatori per la qualità del Trofeo, per la rosa dei campioni presenti e per curarne la gestione sempre complessa. Un augurio in particolare alla nostra campionessa Lisa Angiolini».

E’ stato Gianluca Valeri a entrare nei dettagli del Trofeo illustrando campioni e ospiti in gara e sottolineando l’importanza della manifestazione che apre ufficialmente la stagione agonistica in Toscana ed ha sempre visto in vasca tanti campioni, tra cui Federico Bocchia, Daniele D’Angelo, Lucrezia Raco e tanti altri. Quest’anno gli ospiti saranno addirittura otto, a partire dal neo primatista italiano dei 200 stile libero Filippo Megli, quinto ai recenti Campionati del Mondo di Gwangju. Sarà presente anche il suo compagno di squadra Matteo Restivo, campione e primatista italiano dei 200 dorso, tesserato con il C.S. Carabinieri. A completare il trio dei fiorentini ci penserà il velocista Lorenzo Zazzeri, uno dei migliori interpreti “all time” dei 50 e 100 stile libero a livello nazionale. Dal Circolo Canottieri Aniene di Roma arriveranno a Poggibonsi Marco Belotti e Filippo Berlincioni: Belotti ha partecipato addirittura a tre Olimpiadi (Pechino, Londra e Rio), mentre Berlincioni può vantare il titolo di campione italiano assoluto nei 200 farfalla. Ha confermato la sua presenza all’Extremo anche Anna Chiara Mascolo interprete di tante specialità del nuoto che, appena sedicenne, prese parte ai Campionati Mondiali di Budapest nel 2017. L’orgoglio in casa Virtus Buonconvento sarà il ritorno di Lisa Angiolini campionessa proprio di Poggibonsi che da questa stagione agonistica è tornata a vestire i colori gialloneri; la stessa cuffia sarà indossata da Fabio Laugeni, dorsista di razza, che ha vinto tanti titoli nazionali in carriera ed ha al suo attivo anche la partecipazione ai Campionati del Mondo di Istanbul nel 2012.

Le gare prenderanno il via alle 9.00 e dureranno in rapida successione fino alla sera verso le 19.30 quando saranno celebrate le premiazioni delle prime quattro squadre classificate del Trofeo. Ci sarà un break tra le 13.00 e le 15.00, orario previsto per l’inizio del turno pomeridiano.

In vasca ci saranno atleti dalla categoria Esordienti A (10/11 anni) fino agli Assoluti, con una successione di gare che prevede tutte le specialità del nuoto (farfalla, dorso, rana, stile libero, misti). Lo spettacolo sarà dunque garantito e le iscrizioni veleggiano verso il record storico di atleti partecipanti, provenienti da Toscana, Umbria e Marche.

Pubblicato il 29 ottobre 2019