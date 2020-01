Nuovi fontanelli dell'acqua alla scuola media di Casole. Pacchierotti: «Presto anche le borracce!»

Nuovi fontanelli dell'acqua alla scuola secondaria di Casole d'Elsa. Sono quelli inaugurati prima delle vacanze di Natale, alla presenza della dirigente scolastica Monica Martinucci e del sindaco Andrea Pieragnoli. La notizia è stata pubblicata sulla pagina facebook dell'Amministrazione.

«Grazie all'idea di un gruppo di studenti dell'associazione Born to be green, che hanno sollecitato le nostre coscienze, abbiamo fatto un piccolo passo per contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta - ha commentato Saverio Pacchierotti, consigliere con delega all'Istruzione - Fra qualche giorno il rientro a scuola e a breve... arriveranno anche le borracce!».

I fontanelli di acqua neutralizzata hanno l'obiettivo di contrastare il consumo di acqua in bottiglia e la quantità di rifiuti prodotta per incentivare le buone pratiche e promuovere un uso responsabile della risorsa idrica.

Il gruppo di giovani ambientalisti è stato presentato ufficialmente lo scorso giugno in occasione della proiezione del documentario di Leonardo Di Caprio Punto di non ritorno: La scienza è chiara, il futuro no, organizzata dal Comitato Difensori della Toscana. “Born to be green” è formato da ragazzi che si impegnano a fare campagne di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, vogliono promuovere l’adozione di buone pratiche da parte dei cittadini all’interno del territorio del comune casolese per ridurre rifiuti plastici e promuovere progetti specifici per i giovani.

Alessandra Angioletti

Pubblicato il 4 gennaio 2020