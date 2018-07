Nuovi lavori alla palestra di Staggia, saranno sistemati spogliatoi e servizi

Nuovi lavori alla palestra di Staggia Senese. Prosegue nelle more dell’investimento effettuato l’anno passato il programma di interventi sulla palestra già oggetto di manutenzione straordinaria che ha interessato la copertura e che proseguirà con la sistemazione di spogliatori e servizi igienici. Questi ultimi saranno sistemati e implementati attraverso l’ottimizzazione degli spazi presenti e la realizzazione di un accesso diretto dalle tribune e dalla palestra consentendo quindi una migliore fruibilità da parte dei visitatori. Contestualmente si interverrà anche sulla copertura della zona servizi e su altre opere per migliorare complessivamente il funzionamento. Anche gli spogliatoi saranno sistemati attraverso una manutenzione straordinaria. Si interverrà sui locali doccia provvedendo a rimuovere e a sostituire i rivestimenti e gli intonaci esistenti con materiali idonei. Si provvederà al rifacimento della pavimentazione del corridoio dei locali doccia, in quanto attualmente la pendenza di tale pavimentazione non è idonea allo scolo delle acque reflue. Si provvederà a risolvere problemi di umidità riscontrati, all’esecuzione di intonaci antiumido e, in generale, si provvederà ad una raschiatura della pittura esistente ed alla nuova tinteggiatura con pittura traspirante.

Complessivamente l’intervento si realizza con uno stanziamento di risorse di oltre 70mila euro e si aggiunge ai cantieri già allestiti in questa estate con un investimento supera 1milione di euro di risorse per l’edilizia scolastica. Ne fa parte l’intervento sulla scuola elementare Vittorio Veneto attualmente in corso (costo 200mila euro) e che rappresenta l’ultima tranche di un complesso di lavori che negli anni scorsi ha interessato l’edificio con un progetto di miglioramento strutturale. In fase conclusiva il lavoro presso la scuola elementare Pieraccini dove è oggetto di sistemazione una porzione di area del giardino con un progetto da 120mila euro. Per quanto riguarda l’infanzia invece sono tre le scuole interessate da cantieri per un investimento di oltre 700mila euro suddiviso fra le tre strutture (440mila euro Picchio Verde e Arcobaleno nel Borgaccio e 280mila euro Il Girotondo in via Risorgimento) tutte interessate da interventi di adeguamento strutturale ed efficientamento energetico.

I lavori nella palestra di Staggia sono realizzati nelle more dell’investimento per la manutenzione straordinaria della copertura (legato allo #sbloccascuole2017 del Governo) e che è stata realizzata nell’estate 2017 insieme ad altri lavori nelle scuole fra cui la sistemazione di una parte del tetto della scuola Pieraccini e della rete fognaria alle Marmocchi.

Pubblicato il 26 luglio 2018