Nuovo appuntamento con 'Leggieri d’Inverno': Re Lear secondo If Prana

Il Teatro in epoche e linguaggi diversi, a confronto nella la rassegna 'Leggieri d'Inverno' edizione numero diciassette. Domenica 3 febbraio 2019 alle 21.00 a San Gimignano (Siena), nella sala espositiva 'Genziana', in Via Marconi 19 (zona piazza Sant'Agostino), è in programma lo spettacolo 'ReaLeaR'.

Di e con Caterina Simonelli, per la regia di Marta Richeldi. Ispirato a Re Lear di William Shakespeare. Una produzione IF Prana con il contributo di Regione Toscana e con il sostegno di Tema Cultura.

Real Lear è un testo vitale, ironico, contraddittorio, sincero, capace di creare un corto circuito esplosivo tra la storia contemporanea, autobiografica di Caterina Simonelli e la grande storia del Re Lear di Shakespeare. Due epoche, due linguaggi: i personaggi del teatro e le persone della vita vera si specchiano, si riconoscono, affrontano lo stesso vuoto, le stesse contraddizioni, si aggrappano alla vita cercandone un perché o la lasciano andare stanchi di lottare.

Caterina in scena è sola con un mare di parole: le scrive, le "re-cita", le urla, le prende in giro. Ma queste parole non bastano, non bastano a dire l'amore, non bastano a riempire il vuoto dentro e intorno a noi, allora c'è la corsa, c'è il silenzio, ci sono il corpo e la musica, c'è il teatro e la possibilità di fermarsi per un istante, di incontrarsi, di riconoscersi in Shakespeare, nei grandi re, nei padri e nei figli di ogni epoca.

Caterina Simonelli, regista, attrice e drammaturga, si è diplomata nel 2005 presso la Scuola del Piccolo di Milano diretta da Luca Ronconi. Nella Stagione 2015/2016 ha interpretato Goneril nel Lear di Roberto Bacci, nuova produzione del Teatro Nazionale della Toscana. Nel 2017 partecipa con Real Lear (produzione IF Prana) al Roma Fringe Festival, dove vince il Premio come "Migliore Attrice".

Per biglietti e prevendite

Pro Loco San Gimignano - Piazza Duomo 1,

San Gimignano (SI)

Tel. 0577 940008 / fax 0577 940903

info@sangimignano.com

www.sangimignano.com

Per maggiori informazioni

Associazione Giardino Chiuso. Piazza S. Agostino, 4

53037 San Gimignano (SI)

tel./fax +39 0577 941182.

www.giardinochiuso.com

info@giardinochiuso.com

Pubblicato il 1 febbraio 2019