Nuovo Dpcm, Giani: 'Toscana potrebbe essere collocata in fascia verde'

"Il condizionale è d'obbligo ma la Toscana dovrebbe collocarsi in fascia verde" secondo quanto riporta La Nazione, lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, commentando le nuove misure restrittive messe in campo dal governo nazionale per contrastare il coronavirus. "E' una previsione ma la Toscana dovrebbe essere inserita in fascia verde - ha continuato Giani - avremo comunque restrizioni in più come il divieto di spostamento dalle 22.00 alle 5.00 del mattino: in questa fascia oraria si potrà circolare solo con autocertificazione".

Pubblicato il 4 novembre 2020