Offerta termale lungo la Via Francigena: un progetto pilota che parte da Gambassi

Acqua termale e pellegrinaggio. Sono due cose che potrebbero apparentemente non avere niente in comune e invece trovano la propria ragione d’essere nella Via Francigena, che in Toscana è caratterizzata da sorgenti e risorse termali. Proprio in questi giorni, a settembre, partirà “Offerta termale lungo la Via Francigena”, il progetto pilota che vede il Comune di Gambassi capofila insieme a Regione Toscana, AEVF e Federterme e che vuole promuovere i servizi offerti tra pellegrini ed escursionisti che si trovano a percorrere l’antica via.

«Come sistema Federterme – ha detto la vicepresidente Rosanna Turchi - ci impegniamo a sostenere il Progetto Via Francigena Terme Toscana che rappresenta una vera e propria spina dorsale del cammino italiano della via Francigena e ne terremo conto per le sinergie anche con la via Francigena Sud, da Roma a Brindisi», un progetto sulla linea di valorizzazione delle risorse termali della Toscana, condivisa già nel 2012 dall’Associazione Europea Vie Francigene del Presidente Massimo Tedeschi, con il Presidente di Federterme, Costanzo Jannotti Pecci e con l'Associazione Nazionale Comuni Termali.



«Le Terme della Via Francigena ci aiuteranno a far scoprire i valori della regione Toscana con un tempo ancora più lento che ci permette di entrare in contatto con il territorio – ha affermato Stefano Romagnoli per la Regione Toscana - Il progetto verrà avviato a metà settembre con le offerte termali per i pellegrini, un sistema di accoglienza adeguata alle esigenza dei viaggiatori slow, una comunicazione integrata e tariffe agevolate per chi è interessato ad usufruire di questo servizio».

Il Sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campinoti, ha espresso soddisfazione: «Le Terme di Gambassi sono state appositamente dedicate alla Via Francigena ed ogni anno attirano numerosi visitatori, turisti e viandanti che qui giungono attraverso la Via Francigena. Le nostre terme diventano un luogo di benessere non solo fisico, ma anche culturale».

Pubblicato il 7 settembre 2018