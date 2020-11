Oggi 10 nuovi positivi al coronavirus a Colle e 5 a Poggibonsi: 86 in Provincia di Siena

Comune di sorveglianza Abbadia San Salvatore:

Donna di 66 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Asciano:

Donna di 63 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Buonconvento:

Bambina di 9 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Casole D'Elsa:

Donna di 32 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Castellina In Chianti:

Ragazza di 16 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Castelnuovo Berardenga:

Bambino di 2 anni isolamento domiciliare

Donna di 50 anni isolamento domiciliare

Uomo di 51 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 33 anni isolamento domiciliare

Uomo di 55 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Chianciano Terme:

Donna di 31 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Chiusi:

Donna di 85 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Colle Di Val D'Elsa:

Uomo di 22 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 30 anni isolamento domiciliare

Uomo di 51 anni isolamento domiciliare

Uomo di 67 anni isolamento domiciliare

Uomo di 77 anni isolamento domiciliare

Donna di 79 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 94 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 45 anni isolamento domiciliare

Uomo di 59 anni isolamento domiciliare

Donna di 60 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Montalcino:

Donna di 51 anni isolamento domiciliare

Uomo di 54 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Montepulciano:

Uomo di 23 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 36 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 52 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 58 anni isolamento domiciliare

Donna di 70 anni isolamento domiciliare

Donna di 39 anni isolamento domiciliare

Uomo di 66 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Monteriggioni:

Bambina di 7 anni isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatico

Donna di 38 anni isolamento domiciliare

Uomo di 46 anni isolamento domiciliare

Donna di 53 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Monteroni D'Arbia:

Donna di 50 anni isolamento domiciliare

Donna di 28 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Murlo:

Donna di 21 anni isolamento domiciliare

Donna di 46 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Piancastagnaio:

Bambina di 6 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Poggibonsi:

Donna di 57 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 58 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 63 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 66 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 93 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Radicondoli:

Uomo di 19 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Rapolano Terme:

Uomo di 42 anni isolamento domiciliare

Donna di 64 anni isolamento domiciliare

Uomo di 70 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza San Gimignano:

Uomo di 63 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza San Quirico D'Orcia:

Uomo di 48 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Siena:

Uomo di 22 anni isolamento domiciliare

Uomo di 24 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 31 anni isolamento domiciliare

Donna di 43 anni isolamento domiciliare

Donna di 79 anni isolamento domiciliare

Bambino di 3 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 21 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 30 anni isolamento domiciliare, sintomatico

Uomo di 31 anni isolamento domiciliare, asintomatico

Donna di 56 anni isolamento domiciliare

Donna di 70 anni isolamento domiciliare

Donna di 72 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 76 anni isolamento domiciliare

Donna di 87 anni isolamento domiciliare

Uomo di 90 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Sinalunga:

Bambina di 6 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Bambino di 10 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 18 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 31 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Uomo di 47 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Donna di 87 anni isolamento domiciliare

Donna di 37 anni isolamento domiciliare

Uomo di 40 anni isolamento domiciliare

Donna di 47 anni isolamento domiciliare

Uomo di 65 anni isolamento domiciliare, paucisintomatico

Uomo di 83 anni isolamento domiciliare

Comune di sorveglianza Sovicille:

Bambino di 6 anni isolamento domiciliare

Uomo di 33 anni isolamento domiciliare

Uomo di 37 anni isolamento domiciliare, contatto di caso

Comune di sorveglianza Torrita Di Siena:

Donna di 18 anni isolamento domiciliare

Donna di 37 anni isolamento domiciliare

Ricoveri extra Asl

Comune di sorveglianza Siena:

Donna di 93 anni Ricovero Extra-Usl, sintomatico

Donna di 61 anni Ricovero Extra-Usl, sintomatico

Donna di 66 anni Ricovero Extra-Usl

Donna di 80 anni Ricovero Extra-Usl

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 258 contatti per i casi di Arezzo, 121 contatti per i casi di Grosseto, 186 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 9.062 persone sono già in isolamento domiciliare perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. I positivi in carico sono 5.670 a domicilio, 45 presso le strutture di Cure Intermedie e 41 presso l'albergo sanitario. Ci sono 47 ricoverati presso le Malattie infettive e 12 in Terapia intensiva dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 117 presso le Malattie infettive, 19 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo 6 a Nottola. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di 4.657.

Pubblicato il 7 novembre 2020