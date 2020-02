Operativo il pretriage davanti all'ospedale di Campostaggia

Come previsto dalle ordinanze della Regione Toscana e dalle Circolari del Ministero della Salute, l’Azienda USL Toscana sud est ha dotato tutti i 13 ospedali del territorio di misure di sicurezza per la tutela della salute dei cittadini e degli operatori e di contrasto del COVID – 19, la sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus.

Il percorso del pre-triage ha l’obiettivo di creare un unico filtro d’accesso per tutti i pazienti che si rivolgono al pronto soccorso al fine d’identificare quelli che abbiano sintomi dell’infezione da coronavirus e prenderli in carico con i percorsi specifici a loro dedicati.

È stato installato e sarà operativo da oggi alle 14 il modulo di pretriage antistante il pronto soccorso dell’Ospedale, in cui è attivo anche il check point. La direzione ospedaliera, in accordo con la direzione della AUSL Toscana sud est, tiene sotto controllo gli accessi dell’utenza all’Ospedale. La particolare situazione ha spinto a prevedere come punti d’accesso quello principale dell’ospedale e quello del pronto soccorso. Tutti gli altri ingressi sono vigilati e possono essere utilizzati solo se autorizzati.

Negli spazi del Pronto Soccorso, più precisamente nella sala d’aspetto, è stato realizzato un locale utile all’accoglienza di casi che dovessero risultare sospetti.

Potenziata anche la comunicazione. Infatti, per evitare comportamenti difformi rispetto a quelli previsti dalle disposizioni regionali, è stato diffuso capillarmente il materiale informativo ed è stata affissa la cartellonistica per coloro che accedono all'ospedale, al fine di chiarire i comportamenti da tenere.

La partecipazione e la collaborazione dei cittadini della zona è evidente e fondamentale. Rispettati gli appelli istituzionali rivolti alla popolazione in queste settimane, che chiedono di utilizzare il Pronto Soccorso e le strutture ospedaliere solo per casi gravi. Negli ultimi giorni infatti, gli accessi sono diminuiti del 25% rispetto alle settimane precedenti.

