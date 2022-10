Ottobre in rosa, screening gratuiti a Campostaggia

Rosa è il colore di ottobre. E ottobre è il mese dedicato alla campagna di prevenzione del tumore al seno. Per questo l’Asl Toscana sud est organizza una serie di appuntamenti di screening o di approfondimento sul tema su tutte e tre le province del suo territorio. Nel senese, l’ospedale di Campostagga propone per il 26 ottobre, nel suo auditorium, dalle ore 11.30 alle 13 un incontro tra il servizio di Senologia ed il territorio dell’Alta Valdelsa. Durante l’evento verranno presentati i dati dell’attività, i servizi offerti e le nuove prospettive diagnostiche. al quale seguirà un dibattito che coinvolgerà il pubblico presente in aula.

Inoltre il Servizio di Senologia offrirà

- mammografie nei giorni del 28 e 29 ottobre previo appuntamento telefonico al numero 0577 994276.

In questo mese poi è stato avviato un percorso vaccinale contro l’Hpv rivolto a tutte le donne che, indipendentemente dall’età, si apprestano a subire un intervento di conizzazione della cervice uterina. Tale attività in collaborazione del servizio di Igiene e Sanità Pubblica permetterà un miglioramento del follow up. Il servizio di Ginecologia offrirà anche:

- visite ginecologiche ed ecografie gratuite nei giorni di sabato 15,sabato 22 e sabato 29.

L’offerta è valida solo per le donne dai 50 ai 65 anni previo appuntamento telefonico al numero 0577 994405.

- Pap test alle donne che non si sono presentate alle sedute d’invito. Le pazienti saranno richiamate direttamente dai nostri uffici.

Nell’ospedale di Nottola, invece, saranno proposte per venerdì 14 ottobre visite senologiche gratuite indirizzate alle donne con meno di 45 anni, previa prenotazione allo 0578 713510.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: I lavoratori della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in stato di agitazione

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 12 ottobre 2022