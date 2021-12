Pedone investito e soccorso con Pegaso

Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est per l'investimento di un pedone alle 14.25 a Sinalunga, in via Antonio Gramsci. L'uomo, 37 anni, è stato trasportato in codice 3 alle Scotte con Pegaso. Sul posto l'automedica del 118, la Misericordia di Sinalunga e la Pubblica Assistenza di Monteroni d'Arbia.



Pubblicato il 16 dicembre 2021