Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est, attivato alle 19.14, per un pedone investito in Massetana Romana a Siena, di fronte al negozio Trony. Una 58enne è stata trasportata in condizioni gravi alle Scotte. Sul posto sono intervenute l'automedica di Siena e l'ambulanza della Pubblica assistenza di San Rocco a Pilli. Attivata la Polizia municipale di Siena.

Pubblicato il 6 luglio 2022