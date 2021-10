Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est per l'investimento di un pedone alle 17.17 a Poggibonsi, in via San Gimignano. Un uomo di 71 anni è stato portato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di Campostaggia. Sono intervenuti l'automedica del 118, la Pubblica Assistenza di Poggibonsi, i Carabinieri.

Pubblicato il 26 ottobre 2021