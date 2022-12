Per le feste regala un'esperienza unica con le gift card del Barbagianni Fine Dining a Colle di Val d'Elsa

Per Natale regala (o regalati) un’esperienza unica grazie alle gift card del Barbagianni Fine Dining. Un regalo speciale da mettere sotto l’albero per gustare la cucina di alta qualità del nuovo locale colligiano aperto in via Gracco del Secco.

Nonostante la recente apertura il Barbagianni si è già fatto apprezzare dai propri ospiti con recensioni super positive e anche una visita d’eccezione, quella del pluripremiato chef Antonino Cannavacciuolo che durante il suo soggiorno a Colle di Val d'Elsa ha scelto proprio il Barbagianni per cenare e pranzare.

La cucina è un’esperienza tutta da scoprire per esplorare i confini del gusto con uno sguardo sempre attento alla nostra tradizione toscana che ci ha regalato piatti di estrema qualità, come il cibreo, la ricetta preferita da Caterina de Medici che potete trovare nel menù del Barbagianni. Oltre ai piatti disponibili alla carta il ristorante mette a disposizione tre percorsi, tre menù degustazione alla scoperta dei dettagli più nascosti dei sapori. Radici è una ricerca di ingredienti golosi, memoria di una storia culinaria grandiosa come è quella toscana; il connubio è un incontro di sapori riconoscibili, netti che danno vita ad un equilibrio di gusto mai scontato; infine il terzo menù è sperimentazione pura, piatti intraprendenti che esaltano le qualità delle materie prime sempre utilizzate con sapienza da chef Valerio Maceroni.

A questi tre menù è possibile abbinare anche tre degustazioni di vini partendo sempre da una consolidata tradizione di qualità, fatta di grandi nomi e di ricercatezza, per poi arrivare fino a proposte internazionali, particolari e mai scontate.

Pubblicato il 12 dicembre 2022