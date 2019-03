Piero Pii presidente del Centro Sperimentale del Mobile

c

Si è rinnovato nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione del Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento. Il nuovo presidente è Piero Pii, sindaco del Comune di Casole d'Elsa, che subentra a Massimo Guasconi e che è stato incaricato per i prossimi tre anni. Oltre a lui, i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sono Franco Dominici (Segis) e Alessandro Brilli (direttore di CNA).

«Ringrazio i soci e le associazioni di categoria che hanno sostenuto la mia candidatura alla presidenza del Centro Sperimentale del Mobile - dice Pii - una struttura che conosco bene e che è una delle realtà più importanti non solo della nostra area, ma di tutta la Toscana. Il mio impegno sarà quello di lavorare sia con la struttura interna che con le associazioni di categoria per sviluppare ancora di più il Centro e per dare sostegno e impulso alle imprese del territorio».

Pubblicato il 18 marzo 2019