Poggibonsi, ecco come cambia il 'porta a porta': nuova fase della riorganizzazione della raccolta rifiuti

Una nuova perimetrazione del porta a porta e una revisione complessiva del servizio per tutti gli utenti. Procede il percorso di riorganizzazione della raccolta dei rifiuti che coinvolgerà progressivamente tutto il territorio con l'obiettivo di incrementare quantità e qualità della raccolta differenziata, efficientare il sistema di raccolta e migliorare il decoro urbano. Dopo l'avvio del primo step relativo al servizio stradale, questa mattina, 11 ottobre, il sindaco David Bussagli e l'assessore all'ambiente Roberto Gambassi, insieme ad Alessandro Fabbrini e Edgardo Reggiani, presidente e responsabile progettazione e pianificazione Sei Toscana, hanno presentato le principali novità del secondo step della riorganizzazione.

Complessivamente saranno circa 3500 le utenze interessate da questa seconda fase che prenderà il via a metà novembre e sarà preceduta e accompagnata da una importante attività di informazione e contatto, con l'invio a casa di tutti cittadini coinvolti di una lettera informativa, quattro incontri pubblici ed eco-informatori sul territorio.

La novità principale è l'estensione del porta a porta, già presente nel centro storico del capoluogo, che servirà le zone collinari di Gavignano, Papaiano, Mocarello, Caterozzoli (Gucci) e alcune vie attigue al centro storico. Zone che, per loro conformazione, consentono di attivare un sistema di raccolta domiciliare contribuendo in maniera significativa al miglioramento della qualità e della quantità della differenziata. Il porta a porta sarà esteso anche per le utenze non domestiche: il servizio, infatti, già presente nelle zone industriali dei Fosci, Le Lame/via Pisana sarà ampliato alle zone industriali di Drove e Pian dei Peschi. A seguito dei sopralluoghi effettuati da Sei Toscana, nelle prossime settimane verranno consegnati a tutte le utenze i kit, calibrati in base alle specifiche esigenze e richieste.

”Una ulteriore fase della revisione complessiva del sistema di raccolta avviata per raggiungere gli obiettivi che ci siano posti, in termini di raccolta differenziata e di efficientamento – dice il sindaco David Bussagli – Sono tematiche molto sentite, come dimostra la significativa partecipazione c’è stata agli incontri dei giorni scorsi per approfondire le novità del servizio stradale. Sono state occasioni per raccogliere spunti e suggerimenti e altre ve ne saranno per accompagnare tutto questo percorso, che ci impengerà per i prossimi mesi e su cui davvero c’è bisogno del contributo e della collaborazione di tutti affinché i risultati siano colti”. “E’ in atto un cambiamento importante che coinvolge ogni singolo cittadino – dice l’assessore all’ambiente Roberto Gambassi - Un cambiamento che sarà nostra cura accompagnare in tutte le sue fasi e che fa parte di un processo ancora più vasto che riguarda la sostenibilità e politiche ambientali più avanzate. Temi non più procrastinabili, che riguardano non solo la gestione dei rifiuti ma anche l’energia, la mobilità e una maggiore consapevolezza da parte di ciascuno di noi sul ruolo attivo che siamo chiamati a svolgere”.



“La Valdelsa è il primo territorio in cui abbiamo iniziato le attività legate al nostro piano industriale – dice il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini –. Completare le riorganizzazioni in corso a Poggibonsi, Colle e San Gimignano, ci consentirà di efficientare e migliorare i servizi, garantendo anche un concreto aumento delle percentuali di raccolta differenziata. Ci stiamo impegnando al massimo per rispondere al meglio alle aspettative che il territorio, cittadini, imprese e amministratori, ripone su di noi”.

CONFERIMENTO RIFIUTI

Per chi è già utente del porta a porta, le novità introdotte riguardano modalità di conferimento e la revisione del calendario dei ritiri. Sono novità che non vanno pertanto a modificare modelli già consolidati e, anzi, andranno ad agevolare i comportamenti corretti e la tutela del decoro urbano, per migliorare il funzionamento della raccolta e a rendere più efficace il sistema. Sul fronte conferimento, per tutti gli utenti del porta a porta sarà introdotta la raccolta separata del vetro (bottiglie e vasetti) che dovranno essere gettati nei nuovi contenitori stradali riconoscibili dallo sportello verde e accessibili con la 6Card (che sarà consegnata a tutte le utenze).

KIT PER LA RACCOLTA

A partire dal 17 ottobre, presso i magazzini comunali di via Leopardi, sarà possibile ritirare il kit per la raccolta che contiene tutta la dotazione di mastelli e sacchi: mastello marrone e sacchi biodegradabili per l'organico; mastello grigio (con codice RFID associato all'utenza così da determinare, in futuro, una tariffa anche sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta collaborazione dei cittadini nell'effettuare la raccolta differenziata) e sacchi neri per l'indifferenziato; sacco di carta per carta e cartone; sacco giallo per il multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e tetrapak). Insieme al kit sarà consegnato il materiale informativo con il calendario dei ritiri e la guida alla corretta raccolta differenziata #buttabene. Insieme al kit saranno consegnate due 6Card che consentiranno l'accesso ai nuovi contenitori stradali.

I TEMPI

Il nuovo servizio porta a porta partirà dal 14 novembre e andrà progressivamente a regime nelle settimane successive. Come sempre non si passerà immediatamente dal vecchio sistema al nuovo. Ci sarà una fase di transizione accompagnata da monitoraggio, comunicazione, sensibilizzazione per aiutare i cittadini a mettere in atto in modo corretto le novità. A tal fine sarà attivo un servizio di eco-informatori e ispettori ambientali, personale correttamente formato per accompagnare cittadini e attività in questa fase di riorganizzazione. Sono inoltre in programma quattro incontri pubblici per condividere con tutti gli obiettivi della riorganizzazione, i nuovi servizi e le corrette modalità di separazione e conferimento dei materiali. Gli incontri si terranno giovedì 27 ottobre alle 18 e alle 21 presso la sala La Ginestra in via Trento e giovedì 3 novembre alle 18 e alle 21 nella Sala dell'Amicizia (Chiesa di San Giuseppe).

Pubblicato il 11 ottobre 2022