Poggibonsi, lunedì 6 maggio ultimo appuntamento della stagione con la musica classica

Si chiude lunedì 6 maggio alle 21 la stagione concertistica del Teatro Politeama, inserita nel cartellone congiunto dei teatri della Valdelsa. Sul palco, insieme all'Orchestra Regionale della Toscana, di cui è amico da tanti anni, torna Mario Brunello con un programma incentrato sulla Russia ottocentesca, in cui - come un domino - la musica di Mozart, idealizzata come luogo di eden, si riflette in quella di Čajkovskij e questa a sua volta si rifrange nelle composizioni dei suoi contemporanei Arenskij e Rubinstein.

Mario Brunello, direttore e violoncellista, non si è mai accontentato di una carriera che corre lungo i soliti binari del concertismo internazionale. Non ama le strade battute, si annoia a ripetere liturgie a cui il pubblico si è ormai assuefatto. Perciò porta il suo prezioso violoncello secentesco a suonare sulle Dolomiti, sulle Apuane o nel deserto. Perciò, in una fabbrica dismessa della sua Castelfranco Veneto, ha creato un'officina artistica per sperimentare nuove forme di spettacolo. Perciò, per Il Mulino, ha scritto un libro, "Silenzio", che sintetizza la sua filosofia di vita. Ed è per questa sua curiosità insaziabile che, oltre a far tanta musica da camera (specie con il pianista Andrea Lucchesini), sconfina in altri generi musicali e si trova a collaborare con Vinicio Capossela, Uri Caine e con l'attore Marco Paolini.

Il programma del concerto:

Mario Brunello direttore e violoncello

Arenskij - Variazioni su un tema di Čajkovskij op.35a

Rubinstein - Concerto n.2 per violoncello e orchestra op.96

Čaikovskij - Suite n.4 per orchestra op.61 Mozartiana

Čaikovskij - Variazioni su un tema Rococò op.33

Per biglietti e informazioni su www.politeama.info o per mail a biglietteria@politeama.info o telefonando al numero 0577-983067.

Pubblicato il 4 maggio 2019