Poggibonsi, premiate le eccellenze scolastiche del Comprensivo 1

Cerimonia di premiazione per le eccellenze scolastiche dell'Istituto Comprensivo 1 di Poggibonsi. Sono stati 25, gli studenti è premiati per gli Ottimi risultati raggiunti all'esame di licenza media dagli allievi delle medie Marmocchi di Poggibonsi e quelli di Staggia Senese. Ben 22 i nove, due i dieci e un dieci e lode. Bellissimi voti che meritano di essere premiati. Soddisfatta la dirigente, Manuela Becattelli che si è congratulata con i ragazzi e ha sottolineato come «la scuola ci tenga a valorizzare le eccellenze, per questo ci teniamo a valorizzare e premiare i ragazzi che si impegnano, senza però mai trascurare nessuno». In particolare, ha evidenziato la dirigente, «ho personalmente assistito agli esami e sono rimasta molto soddisfatta della preparazione in generale degli studenti del nostro Comprensivo. Tutti, anche quelli che hanno avuto una valutazione inferiore, hanno affrontato l'esame in maniera seria e preparata. Hanno sentito l'importanza dell'esame». Il riconoscimento è stato anche un premio alla scuola, quella pubblica e di provincia, troppo spesso denigrata, ma perfettamente in grado di riconoscere chi merita e di valorizzarlo.

Oltre agli Ottimi, la dirigente ha premiato il ragazzi vincitori del concorso interno per la realizzazione del disegno che è andato in copertina del diario scolastico, uno per le elementari e uno per le medie. Si tratta di Giulia Corti, Giada Ciulli e Francesco Ammannati.

Gli studenti premiati hanno ricevuto il riconoscimento del loro impegno scolastico e a loro sono stati consegnati gli attestati del loro merito scolastico e i libri, uno per ciascuno, offerti dalla libreria Mondadori Disco Shop di Poggibonsi.

La cerimonia ha visto un intervento musicale dello studente Francesco Scuriattiì che alla tastiera ha eseguito Life on Mars di David Bowie e Take on me degli A-ah

Alla manifestazione, che si è tenuta nella sala riunioni della scuola elementare Vittorio Veneto, hanno partecipato anche Franco Burresi, insegnante, e Mauro Minghi, ex dirigente scolastico proprio alla scuola elementare Vittorio Veneto oggi sede dell'Istituto Comprensivo 1, autori del volume "Poggibonsi - Dalla fondazione di Poggiobonizio al '700 Storia, letteratura, cronaca, aneddoti, curiosità". Durante la presentazione del libro, è emerso come Poggibonsi abbia fin da sempre una vocazione economica commerciale importante nel cuore della Valdelsa. Il libro racconta la storia di tutti i giorni, la quotidianità, e gli episodi legati a personaggi nel cuore di Poggibonsi come San Lucchese e Usiglia. Un libro che è anche un modo per tramandare e far conoscere la storia e la cultura di una città anche a chi in questa città non ci è nato.

Questi i ragazzi premiati per l'eccellenza scolastica:

Dieci e lode: Alessandro Belfiori e Bianca Arenella

Dieci: Matteo Orlandi

Nove: Mirko Aresti, Gabriele Bettarini, Cesare Iacoponi, Asia Pieri, Lorenzo Sardelli, Camilla Lisi, Elena Lorini, Omar Said Warsame, Pietro Zanotelli, Alessandro Casagli, Siona Hoxhaj, Duccio Pieri, Matilde Tarocchi, Lunya Carnazza, Matilde Cini, Duccio Bandinelli, Tommaso Faraoni, Matteo Ricci, Guya Scaringi, Sabrina Sprugnoli, Angelica De Pietro, Lirije Katreli

Pubblicato il 15 dicembre 2018