Poggibonsi, scoppia un incendio in un'officina meccanica. Intervengono i Vigili

I Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio in Via Abruzzo, località Fosci, a Poggibonsi. Un incendio è infatti scoppiato all'interno di un'officina meccanica, coinvolgendo una scaffalatura contenente degli pneumatici e, in parte, due automobili che si trovavano all'interno del locale.

Nessuno è rimasto ferito fortunatamente. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

Pubblicato il 30 dicembre 2019