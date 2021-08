Ponte sulla Gora, concluse le procedure di affidamento dei lavori

Si sono concluse nei giorni scorsi le procedure per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del Ponte sulla Gora in Ferriera. I lavori si erano bloccati nel 2018 e l’Amministrazione comunale sta portando avanti una causa legale con la precedente ditta affidataria.

Il progetto prevede la realizzazione del Ponte sulla Gora, opera essenziale per consentire un miglioramento della viabilità e dell’accessibilità della zona. L’opera è stata finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito di bandi legati a progetti di rigenerazione urbana.

“Si sblocca un cantiere rimasto fermo da tempo per un contenzioso legato al precedente affidamento - spiega Stefano Nardi, assessore ai lavori pubblici - siamo contenti che anche questa situazione si sia definita; l’opera è molto importante per la viabilità e la fruibilità di tutta l’area. Con i nuovi servizi aperti nella zona e gli interventi di trasformazione e riconversione dell’area, questo intervento contribuisce ad una più completa definizione di tutta l’area di Ferriera”.

L’impegno dell’amministrazione sarà quello di riuscire a concludere il prima possibile i lavori per limitare il disagio dei residenti della zona.



Pubblicato il 6 agosto 2021