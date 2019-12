Praesepivm, le ultime date: in arrivo anche i cammelli e i Re Magi

La nuova edizione di Praesepivm si conferma un successo di pubblico e di critica. I mesi di duro lavoro dell'associazione Casole Eventi, che da ormai dieci anni organizza la manifestazione, è stato ampiamente ripagato. Chi ancora non ha avuto la possibilità di vedere lo spettacolo potrà farlo nelle prossime, le ultime, tre date: l'1, il 5 e il 6 gennaio 2020. Domenica 5 e lunedì 6 gennaio, in particolare, ci saranno anche i Re Magi coi cammelli per omaggiare la nascita di Gesù.

Il nuovo spazio per l'accampamento, l'inedita battaglia tra gladiatori, la via dei profumi ancora più grande sono solo alcune delle novità di quest'anno, nell'ottica di dare una maggiore attenzione alla parte filologica e sopratutto alla caratterizzazione secondo usi, costumi e canoni dell’epoca. La particolarità di “Praesepivm”, quella che forse viene apprezzata più di tutto ogni volta, è che il pubblico ha la possibilità di essere parte integrante delle scene stesse, perché può attraversarle completamente senza dover interagire con niente e nessuno.

L'iniziativa è realizzata con il patrocinio della Regione Toscana e dell'Amministrazione comunale.

Credits

Regia di Luciana Calamassi, drammaturgia di Leonardo Ieva. Con gli attori, Alessandra Cerrato, Leonardo Ieva, Mirco Batoni. Scenografie di Luciana Calamassi, Betty Calamassi, Stefania Malevolti. Luci di Doriano Spinelli, Graziano Grassi. Costumi di Luciana Calamassi, Donatella Pacchierotti, Sibilia Franchi. Musiche e suoni di Massimiliano Benucci. Allestimento di Franco Giusti. Organizzazione di Giordano Malevolti. Tecnica di Loris Martellucci, Pierluigi Taddei, Andrea Pozzuoli, Luca Pini, Pierluigi Taddei e Stefano Milordini.

Informazioni

Biglietto di ingresso: intero 11 euro, ridotto soci UniCoop Firenze 10 euro, bambini sotto 6 anni gratis, bambini dai 6 a 12 anni 5 euro.

Sito web: www.casoleventi.it.

Numero telefonico per informazioni: 3398596854.

E-mail: casoleventi@libero.it.

Prevendita: ufficio turistico Casole d'Elsa uff_turistico@casole.it, telefono 0577948705 (chi acquista in prevendita avrà un accesso preferenziale).

Biglietteria all'ingresso, aperta da mezz'ora prima dell'apertura dei cancelli.

Parcheggi: gratuiti con servizio navetta gratuito (le auto vengono fatte posteggiare a qualche chilometro di distanza dal centro, un bus navetta porterà gli spettatori nei pressi della biglietteria e li riprenderà all'uscita).

Pubblicato il 31 dicembre 2019