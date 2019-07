Prende il via la Festa de L'Unità a Poggibonsi: cibo, confronti e musica

Da oggi, giovedì 4 luglio, comincia la Festa de l’Unità a Poggibonsi, che durerà fino a domenica 21 luglio agli impianti sportivi del Bernino. Diciannove serate di intrattenimento, tra ristorazione, pista da ballo, giochi, teatro e iniziative politiche e la grande cena di sottoscrizione.

«Anche quest’anno, grazie allo straordinario gruppo dei nostri volontari, riusciamo ad assicurare alla comunità di Poggibonsi un appuntamento irrinunciabile, segno dei valori che contraddistinguono la nostra realtà e che resistono saldamente nonostante gli ostacoli e le difficoltà del nostro tempo. Un fatto tutt’altro che banale né scontato alla luce del panorama regionale e nazionale, motivo di orgoglio e grande soddisfazione». Esordisce così Maurizio Pelosi, Segretario del PD di Poggibonsi, che non manca di sottolineare i grandi risultati ottenuti dal PD alle ultime elezioni del 26 maggio scorso.

«La Festa sarà l’occasione per ringraziare ancora le nostre concittadine e i nostri concittadini per la rinnovata fiducia, che ha consentito al centrosinistra di mantenere il governo della città e al PD di conseguire, alle Europee e alle Amministrative, rispettivamente il quarto e il secondo miglior risultato italiano tra i comuni con più di 25mila abitanti. Costituirà, come sempre, l’occasione per incontrare autorevoli esponenti politici e istituzionali nazionali e locali e dialogare sulle soluzioni possibili difronte ai vari punti all’Ordine del Giorno dell’agenda politica del Pd e del centrosinistra».

«Quest’anno abbiamo rivisto ancor il modello organizzativo, con una pizzeria in versione leggermente ridimensionata, pur mantenendo bar e ristorante del Pesce, la pista da ballo, la tombola, la ruota, giochi per bambini e la libreria – prosegue Pelosi – Saranno 8, per il momento, le iniziative politiche e culturali in programma, tutte previste alle ore 21.30. Lunedì 22 luglio, come novità assoluta di quest’anno, abbiamo previsto una grande cena di sottoscrizione, con invito che estendiamo e riproporremo a tutta la città e ad almeno tutto il territorio provinciale».

«Due presentazioni di libri con i rispettivi autori, “Laudatio Temporis Acti” con Mattia Ciappi il prossimo lunedì 8 luglio e “Il Diavolo si annida nei dettagli” con Fabrizio Fabiani venerdì 19 luglio, rispettivamente coordinate da Pietro Campi dei Giovani Democratici di Poggibonsi e Lore Lorenzi della Segreteria Provinciale del PD di Siena. Martedì 9 luglio sarà la volta del Sindaco David Bussagli, con Giunta e Consiglieri Comunali del PD e delle due liste, Vivacittà e PoggibonSiPuò, che ci hanno positivamente accompagnato e che si sono unite a noi nell’esperienza di governare Poggibonsi per i prossimi 5 anni».

«Ben due le iniziative sull’ambiente, tema cruciale cui abbiamo deciso di dedicare ampio spazio. La prima, mercoledì 10 luglio, organizzata da PoggibonSiPuò e intitolata “Da Greta Thunberg a Poggibonsi: discussione sull’ambiente patrimonio di tutti”, vedrà la partecipazione di docenti dell’Università di Siena (Prof. Federico Pulselli e Prof. Simone Bastianoni) e del Liceo A. Volta di Colle Val d’Elsa (Prof. Marco Rustioni). La seconda, giovedì 18 luglio, “Da Greta Thunberg alle politiche pubbliche. La svolta verde che serve all’Italia e al mondo”, sarà presidiata dalle On. Chiara Braga, Responsabile Ambiente della Segreteria Nazionale del PD, e Susanna Cenni, Vicepresidente della Commissione Agricoltura alla Camera».

«Lunedì 15 luglio parleremo invece di lavoro e questione sociale, altri grandi temi per il centrosinistra, con un’iniziativa dal titolo “Lavoro, buona crescita, futuro. Un piano per l’Italia”, con l’On. Antonio Misiani, Responsabile Economia della Segreteria Nazionale, insieme all’On. Cenni, a Fabio Seggiani, Segretario Provinciale CGIL Siena e al Prof. Angelo Minutella, docente di Marketing Strategico dell’Università di Firenzev.

«Tre le iniziative politiche più squisitamente locali, sia pure su temi diversi e con vari interlocutori. Giovedì 11 luglio parleremo di “Centrosinistra e Toscana” con Simone Bezzini, Consigliere Regionale, Emiliano Fossi, Sindaco di Campi Bisenzio, e Carlotta Lecami, Segretaria Provinciale dei Giovani Democratici di Siena. Martedì 16 luglio, dal titolo “Per una nuova Valdelsa”, sarà invece dedicata alle politiche di area Valdelsa e alle relative prospettive, con la presenza di Simone Bezzini e dei Sindaci di Colle Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano. Mercoledì 17 luglio parleremo invece col Segretario Provinciale del PD di Siena Andrea Valenti di “Pd, centrosinistra e territorio senese”, tra impegni e prospettive, insieme ad Alessio Pianigiani, della Segreteria Provinciale».

«Abbiamo un programma ambizioso, con moltissimi eventi, grande entusiasmo e desiderio di stare insieme – conclude Pelosi – Crediamo infatti che la risposta migliore di fronte alle paure e alle incertezze sia incontrarci con un sorriso, continuare a condividere un percorso, discutere di politica da semplici volontari, quale missione civile in cammino nella comunità e per la comunità».

Il programma

Giovedì 4 luglio

ore 21.30 - Pista

25° Festival della Canzone, a cura dell'Associazione GRG La Badia

Venerdì 5 luglio

ore 21.30 - Pista

Ballo con "Nando e la sua orchestra"

Sabato 6 luglio

ore 21.30 - Pista

Ballo con "Nuove Emozioni Band"

Domenica 7 luglio

ore 21.30 - Pista

Ballo con "Quartiere latino"

Lunedì 8 luglio

ore 21.30 - Pista

25° Festival della Canzone, a cura dell'Associazione GRG La Badia

ore 21.30 - Spazio dibattiti

Presentazione del libro Laudatio temporis acti con il giovane autore poggibonsese Mattia Ciappi. Presentazione di Bernard Dika (Alfiere della Repubblica) e Pietro Cambi (Pd Poggibonsi)

Martedì 9 luglio

ore 21.30 - Pista

"Poggibonsi 2019: la comunità che progetta, che lavora, che protegge, che crea". Incontro pubblico con il sindaco David Bussagli, la Giunta e i consiglieri comunali di centrosinistra. Coordina Maurizio Pelosi, segretario Unione Comunale PD Poggibonsi

Mercoledì 10 luglio

ore 21.30 - Pista

Esibizione Scuola di ballo Asd Gioia

ore 21.30 - Spazio dibattiti

"Da Greta Thunberg a Poggibonsi: discussione sull'Ambiente patrimonio di tutti". Incontro pubblico a cura di PoggibonSi Può con il prof. Federico Pulselli (Università di Siena), prof. Simone Bastianoni (Università di Siena) e prof. Marco Rustioni (Liceo A. Volta di Colle di Val d'Elsa).

Giovedì 11 luglio

ore 21.30 - Pista

"Centrosinistra e Toscana". Incontro pubblico con Simone Bezzini (Consigliere Regionale), Emiliano Fossi (Sindaco di Campi Bisenzio), Maurizio Pelosi (Segretario Unione Comunale PD Poggibonsi). Coordina Carlotta Lecami, Segretario Provinciale GD

Venerdì 12 luglio

ore 21.30 - Pista

Ballo con "Ramona Band"

Sabato 13 luglio

ore 21.30 - Pista

Ballo con "Blue Moon"

Domenica 14 luglio

ore 21.30 - Pista

Ballo con "Raul e Jessica"

Lunedì 15 luglio

ore 21.30 - Pista

"Lavoro, buona crescita, futuro. Un piano per l'Italia". Incontro pubblico con On. Susanna Cenni (Vice Presidente Commissione Agricoltura alla Camera), On. Antonio Misiani (Responsabile Economia della Segreteria Nazionale Pd), Fabio Seggiani (Segretario Provinciale CGIL Siena), prof. Angelo Minutella (docente di Marketing strategico all'Università di Firenze) e una rappresentanza di imprese locali. Coordina Maurizio Pelosi (Segretario Unione Comunale PD Poggibonsi)

Martedì 16 luglio

ore 21.30 - Pista

"Per una nuova Valdelsa: politiche di area e prospettive". Incontro pubblico con Simone Bezzini (Consigliere Regionale), David Bussagli (Sindaco di Poggibonsi), Alessandro Donati (Sindaco di Colle di Val d'Elsa), Andrea Frosini (Sindaco di Monteriggioni), Andrea Marrucci (Sindaco di San Gimignano), Francesco Guarguaglini (Sindaco di Radicondoli). Coordina Maurizio Pelosi (Segretario Unione Comunale PD Poggibonsi)

Mercoledì 17 luglio

ore 21.30 - Spazio dibattiti

"Pd, Centrosinistra e territorio senese: impegni e prospettive". Incontro pubblico con Andrea Valenti (Segretario provinciale Pd Siena), Maurizio Pelosi (Segretario Unione Comunale PD Poggibonsi). Coordina Alessio Pianigiani, Segretario provinciale Pd Siena

ore 21.30 - Pista

25° Festival della Canzone, a cura dell'Associazione GRG La Badia

Giovedì 18 luglio

ore 21.30 - Spazio dibattiti

"Da Greta Thunberg alle politiche pubbliche. La svolta verde che serve all'Italia e al mondo". Incontro pubblico con On. Susanna Cenni (Vice Presidente Commissione Agricoltura alla Camera), On- Chiara Braga (Responsabile Ambiente alla Sagreteria Nazionale del Pd). Testimonianze dal mondo delle imprese e della ricerca sul tema bio/eco-sostenibilità. Coordina Maurizio Pelosi (Segretario Unione Comunale PD Poggibonsi), in collaborazione con Pietro Cambi e Mattia Ciappi (Pd Poggibonsi)

ore 21.30 - Pista

La compagnia teatrale "I' Tutolo" presenta "Nedo si sposa"

Venerdì 19 luglio

ore 21.30 - Pista

Ballo con "Moreno e Antonella"

Sabato 20 luglio

ore 21.30 - Pista

Ballo con "Dilva Band 3"

Domenica 21 luglio

ore 21.30 - Pista

Ballo con "Trio Falaschi"

Lunedì 22 luglio

ore 20.00

Cena di sottoscrizione

Pubblicato il 4 luglio 2019