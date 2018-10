Problemi idraulici a Badesse, il Comune di Monteriggioni chiede risposte a Rfi e Anas

Un incontro urgente e decisivo presso la Regione Toscana con RFI, Rete Ferroviaria Italiana, e Anas per mettere al più presto in sicurezza il fosso di Poggio Orlando, nella zona di Badesse, risolvendo le problematiche idrauliche che nei mesi scorsi hanno creato disagi a viabilità, cittadini e imprese e permettendo nuovi interventi di espansione e di insediamento industriale. E’ quello che Raffaella Senesi, sindaco di Monteriggioni ha chiesto a Vincenzo Ceccarelli, assessore alle infrastrutture della Regione Toscana dopo aver incontrato nei mesi scorsi a Firenze i due soggetti coinvolti nel tratto di competenza ferroviaria e stradale senza giungere a conclusioni concrete. Nei prossimi giorni, inoltre, l’amministrazione comunale incontrerà le imprese della zona per aggiornarle sulla situazione.

Messa in sicurezza. «Subito dopo gli eventi alluvionali dello scorso febbraio che hanno provocato problemi alla viabilità e alle attività industriali nell’area di Badesse - spiega Raffaella Senesi, sindaco di Monteriggioni - il Comune ha portato all’attenzione di tutti i soggetti coinvolti le problematiche idrauliche legate al fosso di Poggio Orlando, che interferisce con il raccordo autostradale Siena-Firenze e con la linea ferroviaria Empoli-Siena. Durante gli interventi attivati per far fronte all’emergenza, infatti, è stata riscontrata l’ostruzione e la non adeguatezza del tubo che sottopassa il rilevato della linea ferroviaria e la necessità di intervenire in tempi rapidi per evitare il ripetersi dei disagi».

Il progetto aspetta risposte dai partner. «Il Comune di Monteriggioni - dice ancora Senesi - ha già predisposto e trasmesso a RFI e Anas un progetto preliminare per la mitigazione del rischio idraulico e stiamo aspettando di capire come proseguire l’iter di progettazione e quale sarà la compartecipazione delle spese da parte di tutti i soggetti coinvolti. Nei giorni scorsi il Ministero, dopo il parere positivo della Corte dei Conti, ha autorizzato gli enti locali a utilizzare entro dicembre 2018 l’avanzo di amministrazione per investimenti sul territorio, fra cui le infrastrutture,. La mancanza di risposte da parte di RFI impedisce di utilizzare queste risorse per l’intervento a Badesse e sta bloccando anche lo sviluppo futuro dell’area e la possibilità di dare risposte concrete alle numerose aziende della zona, che attendono la risoluzione del problema ormai da troppo tempo. Il Comune di Monteriggioni non è più disposto ad aspettare e vogliamo incontrare al più presto referenti di RFI autorizzati a decidere come muoversi concretamente e in tempi rapidi».

Pubblicato il 25 ottobre 2018