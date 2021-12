Prodotti parafarmaceutici e cosmetica: i segreti di Farmač

Il mondo della Rete oggi mette a disposizione anche i prodotti che in genere si vendono in farmacia. L’esempio di Farmač č interessante da questo punto di vista, dato che si tratta di uno degli store online pił celebri in questo settore. Il brand si fa apprezzare per numerose peculiaritą davvero attraenti, a cominciare dalla vastitą della gamma di articoli in vendita. Si parla di qualcosa come circa 40mila prodotti a disposizione: come si puņ intuire, una selezione decisamente ricca, in cui i protagonisti sono i cosmetici e i farmaci da banco, ma senza dimenticare gli integratori dietetici e gli ausili ortopedici. Grazie a Farmač si puņ trovare tutto quel che serve per sentirsi bene e prendersi cura della propria mente e del proprio fisico.

Come spendere poco sul sito di Farmač

Il marchio Farmač

Ma che cos’č di preciso Farmač? Questo marchio č il primo retailer italiano online nel settore del benessere e della salute. Abbiamo gią detto che sono pił o meno 40mila le referenze tra le quali č possibile scegliere, in un catalogo che si articola in dieci categorie di prodotti diversi. La presenza online č, per Farmaé, un aspetto peculiare da cui non si puņ prescindere, fermo restando che il brand dispone anche di punti vendita fisici. In particolare, i primi due negozi sono stati aperti a Viareggio, che č la cittą natale del marchio. altri store di Farmač si trovano nei pił importanti ospedali della Toscana. In pił, c’č un negozio anche in Liguria, e pił precisamente in provincia della Spezia, a Sarzana. Č in ogni caso lo store online che permette ai consumatori di ogni angolo d’Italia di approfittare dei benefici garantiti da Farmač e degli standard di qualitą che lo caratterizzano.

La storia del brand

Il marchio Farmač č stato creato da Riccardo Iacometti e Alberto Maglione, due imprenditori che prima di cimentarsi in questa avventura lavoravano in altri settori. Tutti e due erano stati in grado di comprendere le potenzialitą dello shopping online e le sue prospettive di crescita, anche in ambito beauty. Nel 2014 ha visto la luce la prima parafarmacia di Farmač, mentre nel 2008 il marchio č stato quotato a piazza Affari. Di certo quella che si mostra al giorno d’oggi ai clienti e ai fornitori č una web company che si fa apprezzare per la sua notevole tendenza all’innovazione, confortata anche dai numeri. Tra il 2016 e il 2019, infatti, il brand č cresciuto di oltre il 100% e ha ottenuto ricavi in aumento di pił del 70%.

Perché scegliere Farmač

Insomma, pur essendo nato da pochi anni Farmač č un brand di tutto rispetto e di assoluto valore, capace di riscuotere consensi sia a livello nazionale che all’estero, per effetto degli alti livelli di fiducia che suscita nei consumatori. La compagnia prende ogni decisione tenendo conto delle esigenze e delle attese del proprio target di riferimento: necessitą e preferenze che vengono studiate con la massima attenzione per realizzare il catalogo di Farmač e definire le offerte e il posizionamento dei prodotti. La crescita del brand č stata tale da far progettare la nascita di Beautyč, uno spin off di Farmač che si occupa di prodotti per la cura e la bellezza del corpo e dei capelli. Beautyč č presente online con un e-commerce e poi a Viareggio con un punto vendita fisico: cosģ, va incontro ai bisogni di tutti i clienti.



Pubblicato il 15 dicembre 2021