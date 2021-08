Profughi afghani a Montecatini, la Protezione civile coordina invio beni prima necessità

“Alla luce di questo e per gestire al meglio la situazione – fa sapere l’assessore regionale alla protezione civile Monia Monni- chiediamo di non inviare niente ai profughi. Sarà la Protezione civile regionale che, coordinandosi col Comune di Montecatini, le associazioni e tutti gli operatori impegnati nella gestione dell’accoglienza, farà sapere cosa è necessario fornire ai profughi ospitati nella nostra comunità”. L'assessora Monni ringrazia i cittadini e le associazioni per la generosità e il loro prezioso aiuto . "Si stanno facendo avanti in tanti per dare una mano- specifica l’assessora alla protezione civile Monni - e per chiedere se servono generi di prima necessità. Gesti importanti che sottolineano come la Toscana sia terra di accoglienza e di ospitalità".

Anche il vice presidente del consiglio comunale di Montecatini Luca Tacconi sottolinea come “la cittadinanza abbia risposto molto positivamente e in modo solidale, rendendosi subito disponibile a donare beni. “La ringraziamo – conclude Tacconi-, ma per il momento possiamo sospendere la consegna di vestiti e altri beni fino a eventuali nuove esigenze".

