Progetto tiroide: ultimi giorni per la prevenzione oncologica

Dopo le due giornate di visite organizzate a maggio, si conclude il programma di prevenzione oncologica di Fondazione ANT, per il 2018, nella Valdelsa fiorentina. Grazie alla collaborazione fra Fondazione ANT e Sezione Soci Coop Castelfiorentino e al sostegno della sezione empolese-valdelsa di Confindustria Firenze, il 25 e 26 ottobre, i cittadini residenti nei Comuni di Castelfiorentino, Montespertoli, Montaione e Gambassi Terme, avranno a disposizione 60 visite di prevenzione oncologica gratuita di Progetto Tiroide.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Castelfiorentino e da quello di Montespertoli e ha visto la fondamentale collaborazione dei medici di medicina generale di Montespertoli e Castelfiorentino e la presenza della USL Toscana Centro.

Un vero gioco di squadra per spingere i cittadini a fare prevenzione.

Come nelle prime due giornate di maggio, saranno eseguiti controlli ecografici gratuiti per la diagnosi precoce di eventuali noduli tiroidei da un medico specialista di Fondazione ANT. Le visite saranno effettuate nella Casa della Salute di Castelfiorentino, in Via Cesare Pavese 24. Le prenotazioni sono già iniziate ma ci sono ancora posti disponibili, per accedere alle visite sarà possibile chiamare fino a mercoledì 24 ottobre, solo in orario 9-13, il n.3490693571, fino ad esaurimento posti.

Nell’ambito del Progetto Tiroide ANT, si eseguono ecografie al fine di valutare la presenza di noduli nel contesto della ghiandola. L’incidenza dei noduli tiroidei è alta, variando dal 20% al 76%. Nella maggioranza dei casi hanno caratteristiche ecografiche benigne, decorrono in modo asintomatico e richiedono solo il controllo nel tempo mentre solo il 5% di quelli rilevati sono tumori maligni. Questi sono quindi relativamente rari (1-2% di tutti i tumori maligni), colpiscono prevalentemente il sesso femminile e, pur essendo più frequenti nelle persone anziane, possono colpire anche bambini, adolescenti e soggetti di media età.

Le caratteristiche ecografiche riscontrate durante l'esame pertanto possono consigliare ulteriori approfondimenti diagnostici strumentali, laboratoristici e citologici ( agoaspirato ).

È importante, soprattutto per le persone in giovane età, sottoporsi a questo tipo di controlli, in modo da arrivare ad una diagnosi precoce della propria patologia

La prevenzione è l'unica vera arma efficace per combattere il cancro: un corretto stile di vita, una sana alimentazione ed un’attenzione particolare alla diagnosi precoce migliorano la qualità della vita e la prognosi quoad vitam per molte delle neoplasie diagnosticabili tempestivamente. È proprio seguendo questa linea che ANT ha da tempo attivato in Toscana e su tutto il territorio nazionale campagne di informazione sanitaria e progetti di diagnosi precoce rivolte al alcune neoplasie ad incidenza aumentata, non oggetto di screening di massa, come le neoplasie di cute e tiroide. A Castelfiorentino siamo attivi in questo senso dal 2015 e questo è stato reso possibile in particolare dalla collaborazione con la Sezione Soci Coop e con i medici di famiglia della zona. Quest’anno poi la nostra azione si è ampliata, grazie alla collaborazione della USL Toscana centro e al sostegno della sezione territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Firenze.

Per conoscere il calendario mensile delle visite ANT nella nostra regione, è possibile visitare la sezione Prevenzione del sito ant.it/toscana. Per avere informazioni sulle attività di Fondazione ANT in Toscana e offrire il proprio aiuto come Volontari è possibile contattare la sede di Firenze della Fondazione al numero 055.5000210.

Pubblicato il 22 ottobre 2018