Prolungata l'allerta meteo per ghiaccio: ancora rischio per le strade

Nuova allerta meteo di colore giallo per ghiaccio, dopo quella di ieri, emessa dalla Sala operativa della protezione civile regionale per la notte di martedì 7 gennaio fino alle prime ore della mattina. Sono previste locali formazioni di ghiaccio nelle pianure e nei fondovalle della Toscana centrale e settentrionale, Val d'Elsa compresa, in particolare nei tratti stradali più umidi e generalmente meno esposti al sole durante il giorno. Ricordiamo l'obbligo delle dotazioni invernali e di guidare con estrema prudenza.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

Pubblicato il 6 gennaio 2020