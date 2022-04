Pronto soccorso di Campostaggia: in arrivo la disponibilità del finanziamento da circa 5 milioni di euro

E' in arrivo la completa disponibilità del finanziamento per quanto riguarda la realizzazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale di Campostaggia. Si sta per concludere l'istruttoria che porterà circa 5 milioni di euro di fondi nelle casse della Asl Toscana sud est che nei prossimi mesi poi proseguirà nell'iter della fase complessiva della progettazione, la gara d'appalto e poi il cantiere.

"Il pronto soccorso è importantissimo per Campostaggia - spiega l'assessore. al diritto alla salute Bezzini - perché si tratta di un ospedale che ha un richiamo importante: così migliorare il pronto soccorso vuol dire sia aumentare le prestazioni sia liberare spazi per le altre prestazioni".

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Quarta dose in Toscana: il punto dell'assessore Bezzini

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 25 aprile 2022